전북시장·군수협의회 “민주헌정질서 완전 수호 위해 진력”

비상계엄 1년 맞아 성명 발표…제도적·정치적 결단 필요성 강조

전북특별자치도시장·군수협의회가 지난해 12월 윤석열 탄핵을 촉구하고 있다./사진 제공=협의회

전북특별자치도시장·군수협의회(회장 정헌율 익산시장)가 12·3 비상계엄 사태 1년을 맞아 “도민과 함께한 빛의 혁명, 민주헌정질서 완전 수호를 위해 나아가겠다”는 입장을 밝혔다.

협의회는 이날 성명을 통해 “비상계엄이라는 초유의 사태 속에서도 국민은 총부리를 겨누는 탱크를 막아섰고 차디찬 거리에서 수백만의 촛불을 들며 민주헌정질서를 당당히 지켜냈다”면서 “어려움 속에서도 우리는 다시 일어섰고, 이재명 정부와 함께 민생경제를 회복하고 국제사회 위상을 바로세우는 등 국가 정상화를 위해 한걸음씩 나아가고 있다”고 강조했다.

이어 “하지만 1년이 지난 지금도 내란 전담 재판부조차 설치되지 않는 등 비상계엄의 상처와 혼란은 아직 완전히 회복되지 못했다”면서 “그날의 진실을 바로 세우고 민주헌정질서를 회복하기 위한 제도적·정치적 결단이 반드시 필요하다”고 역설했다.

그러면서 “지난 1년은 위기 속에서도 대한민국 민주주의 저력을 확인한 시간이었고, 동시에 민주주의 완전 수호를 위한 과제가 여전히 남아 있음을 알려준 시간이기도 하다”면서 “협의회는 도민께서 빛의 혁명으로 준엄하게 명령하신 내란 완전 종식, 민주헌정질서 회복을 위해 끝까지 나아가고, 어려움 속에서도 에너지 대전환, AI 대전환 등 한걸음 앞서가는 지역의 새로운 미래와 희망을 준비해 나갈 것”이라고 다짐했다.

익산=송승욱 기자

