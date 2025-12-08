[사설] 일자리와 자립 위한 청년정책, 속도 내라

청년과 관련한 희망적인 뉴스가 지난주 잇달아 들려왔다. 정부와 전북자치도가 청년 식품기업 육성을 적극 지원하겠다는 것과 삼성이 청년 자립과 정착을 돕겠다는 소식이다. 청년들의 탈(脫) 전북 행렬이 이어지고 있는 가운데 나온 소식이어서 기대가 크다. 립서비스나 홍보를 위한 생색내기가 아니었으면 한다.

지난 5일 김민석 총리는 익산 국가식품클러스터 내 청년식품창업센터를 방문해 청년식품 창업기업 대표들과 간담회를 갖고 현장의 목소리를 들었다. 국가식품클러스터 핵심 시설인 센터는 시제품 제작부터 기술 인증, 해외 판로 개척까지 창업 전 과정을 체계적으로 지원하며 청년 스타트업 생태계의 중심 역할을 하는 곳이다. 이 자리에서 김 총리와 김관영 지사는 청년기업이 K-푸드 산업의 혁신 주체라는 점에 공감하며 지역을 기반으로 한 청년식품기업 성공 모델을 전국으로 확산시키겠다는 의지를 밝혔다. 이를 통해 청년 일자리 확대, 지역 정착 촉진, 산업 구조 다변화 등 연계 효과를 내겠다는 것이다.

이와 관련, 전북자치도는 ‘청년희망터’ 사업과 연계해 청년단체 이자비용 지원, 유휴공간 제공, 역량 강화 프로그램 등을 검토하며 식품 분야 청년창업을 지원할 계획이다. 또한 ‘희망디딤돌’ 주거지원사업 확대를 위해 시설 개선과 자립준비청년 종합보험 지원 등 실질적 지원책도 논의했다.

이에 앞서 지난 4일에는 전북자치도와 삼성이 청년 자립과 지역 정착을 위한 협력 확대에 나섰다. 삼성과 함께 삼성의 사회공헌(CSR) 프로그램 ‘청년희망터’와 자립준비청년 거주공간 지원사업 ‘희망디딤돌’을 중심으로 협력키로 한 것이다. 삼성의 청년희망터는 전국 청년단체 20여 곳을 선정해 낙후 지역 재생, 문화예술·관광 프로젝트 등을 단체당 5000만 원씩 지원하는 대표 청년지원 사업이다. 현재까지 80개 단체가 참여했고, 전북에서도 7개 단체가 혜택을 받았다.

청년정책은 일자리와 교육, 주거, 금융, 문화, 복지 등 다양한 요소가 충족되어야 가능하다. 이중 일자리와 주거가 핵심이다. 정부와 전북자치도가 식품산업의 청년창업을 돕고 삼성이 자립과 주거를 지원해 주면 청년들에게 크게 도움이 될 것이다. 일회성이 아닌 지속적인 지원과 관심으로 해마다 8000여 명이 넘는 청년 유출이 제발 그쳤으면 한다.

