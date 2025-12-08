남원 학생들, AI로 ‘미래 춘향제’ 만든다

초중고 24개팀 103명, ICT 메이커톤 대회 참가 8~10일 아두이노·마이크로비트 활용 아이디어 경연

8일 남원 스위트호텔에서 ICT 메이커톤 대회가 열린 가운데, 참가자 및 남원시 관계자 등이 기념사진을 촬영하고 있다./사진=남원시

남원 학생들이 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기술을 활용해 미래형 춘향제를 구상한다.

남원시(시장 최경식)는 지역 초중고등학생을 대상으로 아두이노 및 마이크로비트를 활용한 ICT 메이커톤 대회를 개최한다고 8일 밝혔다.

이날 대회는 10일까지 3일간 스위트호텔 남원에서 열리며, 관내 초중고등학생 24개팀 103명이 참가한다.

학생들은 다양한 센서와 액추에이터를 활용해 IoT 및 AI 기술을 직접 체험하고 창의적 아이디어를 개발한다.

대회 주제는 ‘AI와 ICT 기술이 담긴 전통문화, 100회를 맞이하는 춘향제의 미래 아이디어’다.

참가 학생들은 전통문화와 첨단 기술을 융합한 아이디어를 제시하며 미래형 축제 모델을 구상한다.

대회는 SW미래채움센터가 주관하고 전북테크노파크와 플레이코딩 유한책임회사가 운영하며, 남원시가 후원한다.

참가 대상은 남원시 지역에 거주하거나 소재 학교에 재학 중인 학생이다.

학생들은 이번 대회를 통해 단순한 코딩과 기술 실습을 넘어 문제를 정의하고 해결하는 창의적 사고를 기른다.

또 팀 단위 프로젝트를 통해 협업과 의사소통 능력을 배양하고, IoT와 AI 기술을 활용해 실제 결과물을 도출하는 경험을 쌓는다.

시 관계자는 “학생들이 직접 IoT와 AI 기술을 활용해 문제를 해결하고, 전통문화와 첨단 기술을 융합하는 경험을 쌓을 수 있는 기회”라며 “지역 학생들의 창의적 역량을 키우기 위한 ICT 기반 교육을 지속적으로 확대할 계획”이라고 말했다.

남원=최동재 기자

