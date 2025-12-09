진안홍삼, 이탈리아에 유럽 수출 교두보 ‘홍보관’ 개관

파도바 K-Shop 상설 홍보관…유럽 첫 진안홍삼 공식 홍보·판매 기지 마련

국내 유일의 홍삼특구 진안에서 생산되는 진안홍삼이 유럽 소비자들과 본격적으로 만날 수 있는 교두보가 이탈리아에 마련됐다.

진안군은 지난 2021년 한국체육대학교와의 업무협약을 기반으로 진안홍삼 스포츠 음료 개발을 추진 중인 산학기업 (주)케이샷(대표 강광배)이 이탈리아 파도바 케이샵(K-Shop) 내에 ‘진안홍삼 홍보관’을 열었다고 9일 밝혔다. 이 홍보관은 유럽 내 최초로 진안홍삼 공식 홍보·판매 거점을 구축한 것이어서 큰 기대를 받고 있다.

지난 8일 열린 개장식에는 전춘성 진안군수와 김정배 홍삼한방클러스터사업단장 등이 참석했다. 김경석 전 바티칸 대사, 정종완 판아시아 회장, 이응진 베네치아 한인회장 등 현지 주요 인사들도 자리를 함께했다.

개장한 홍보관은 현지 소비자들의 경험을 확대하는 상시 홍보 플랫폼으로 운영한다. 이곳에는 진안홍삼이 전시되고 판매까지 이뤄진다. 이를 통해 진안홍삼의 브랜드 가치를 널리 알릴 수 있을 것으로 기대된다.

군은 이 홍보관을 유럽 시장 내 판로 개척과 지속 가능한 수출 기반을 확보하는 거점으로 활용할 방침이다.

이날 행사에서는 홍보관 시설 소개와 함께 진안홍삼의 특수성과 기능, K-웰니스 전략, 유럽 시장 진출 계획 등이 공유됐다. 현지 바이어 및 관계자들과의 네트워킹도 진행됐다.

군은 이번 개관을 계기로 현지 시장 동향에 맞춘 맞춤형 마케팅과 학술·산업 연계 활동을 강화한다. 유럽 내 판로 확대와 홍삼 클러스터 브랜드의 세계화도 본격 추진한다.

군 관계자는 “이번 홍보관은 진안홍삼의 우수성을 직접 경험하고 소통할 수 있는 현지 거점”이라며 “단계적으로 유럽 주요 도시까지 홍보관을 열어 유통망을 확장해 나가겠다”고 밝혔다.

진안=국승호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지