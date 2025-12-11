수소도시 완주 바둑팀, 레전드리그 준우승

이창호 9단 통산 1,969승 최다승 신기록 맹활약

수소도시완주팀 이창호 9단이 10일 바둑TV 스튜디오에서 의성효림팀 최명훈 9단과 대국을 벌이고 있다. 완주군 제공

바둑 이창호 9단이 이끄는 ‘수소도시 완주팀’이 인크레디웨어 2025 레전드리그에서 준우승을 차지했다.

수소도시완주팀(감독 김기현)은 지난 10일 바둑TV 스튜디오에서 의성효림팀(감독 윤영민)과 펼쳐진 레전드리그 결승 3국에서 의성효림팀에 아쉽게 패하며 준우승을 차지했다.

수소도시 완주팀은 2025 바둑레전드리그 정규시즌에서 2위를 차지하며 포스트시즌을 거쳐 결승에 진출, 1국 2대1 승, 2국 2대1 패, 마지막 3국에서 2-1 패로 아쉽게 우승을 놓쳤다.

이번 리그를 통해 ‘수소도시 완주팀’의 주장 이창호 국수는 통산 1,969승을 거두어 종전 조훈현 9단이 가지고 있던 최다승 기록을 갈아 치우는 등 맹활약했다.

유희태 완주군수는 “바둑 발전과 수소도시 완주 홍보를 위해 스포츠마케팅을 더욱 강화해 ‘스포츠메카 완주’ 구축에 앞장서겠다”고 밝혔다.

한편, 레전드리그는 올 처음 지역투어 대회를 개최해 지난 10월 23일 완주군 소양면에 소재한 전통한옥에서 경기를 치르는 등 지역의 관광자원 홍보와 바둑 열기 확산에 기여했다.

완주=김원용 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지