원광대병원, 지역 필수의료 협력 방안 논의

제2차 익산권 필수보건의료 원외 대표협의체 개최

지난 10일 열린 2025년 제2차 익산권 필수보건의료 원외 대표협의체에서 참석자들이 지역 필수의료 강화를 위한 협력을 다짐하고 있다./사진 제공=원광대병원

원광대학교병원(병원장 서일영)이 2025년 제2차 익산권 필수보건의료 원외 대표협의체를 열고 지역 필수의료 강화를 위한 협력 방안을 논의했다.

이번 회의에는 전북특별자치도 공공보건의료지원단, 익산시, 익산시보건소, 익산소방서, 익산병원, 군산의료원, 권역외상센터 등 각 주요 보건의료기관 관계자들이 참석했으며, 올해 지역책임의료기관 사업 운영 현황이 공유되고 기관 간 협력체계 강화 및 향후 발전 방향이 논의됐다.

이영훈 지역책임의료센터장은 익산권 필수보건의료 건강진단 기초조사 연구 결과를 소개하며 참석자들과 의견을 나눴다.

서일영 병원장은 “기관 간 지속적인 협력은 지역 필수의료 수준을 높이는데 매우 중요하다”며 “이번 협의체가 환자 중심의 공공보건의료 서비스 강화로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.

한편 원광대병원은 보건복지부 지정 익산권 지역책임의료기관으로서 2024년부터 지역 필수의료 격차 해소를 위해 퇴원환자 지역사회 연계, 중증응급 이송·전원 및 진료 협력, 감염 및 환자 안전관리, 재활의료 및 지속 관리 협력, 지역 보건의료 인력 양성 등 핵심 공공보건의료 사업을 추진하고 있다.

