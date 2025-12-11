이전기사
OCI 천사봉사대 ‘사랑의 빵 나눔 ' 훈훈
UPDATE 2025-12-11 17:48 (Thu)
OCI 천사봉사대 ‘사랑의 빵 나눔 ' 훈훈

이환규 웹승인 2025-12-11 17:03 수정 2025-12-11 17:03 
취약계층과 군산지역아동센터에 빵1600개 전달

OCI 군산공장은 11일 지역 취약계층과 군산지역아동센터에 ‘사랑의 빵’ 1600개(약 300만 원 상당)를 전달했다./사진제공=OCI 군산공장

OCI 군산공장(공장장 심재엽‧노동조합위원장 장육남)과 군산희망틔움봉사단은 연말을 맞아 11일 지역 취약계층과 군산지역아동센터에 ‘사랑의 빵’ 1600개(약 300만 원 상당)를 전달하며 따뜻한 마음을 나눴다.

이번 행사는 OCI의 후원으로 마련됐으며, OCI 천사봉사대가 직접 빵을 만들고 배달까지 참여해 의미를 더했다.

심재엽 공장장은  “비록 작은 정성이지만 아이들이 행복한 연말을 보내는 데 작은 보탬이 되길 바란다"며 " 앞으로도 지역과 함께 성장하는 기업이 되겠다”고 전했다.

장육남 노동조합위원장 역시 “우리의 봉사 활동이 지역 이웃들에게 힘이 되기를 바란다”며 “앞으로도 지속적인 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.

한편,OCI 천사봉사대는 직원들이 급여 일부를 모아 지역아동센터 후원, 비문해 사업 지원, 독거노인 생활비 후원 등 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 펼치고 있다.

군산=이환규 기자

#OCI #나눔 #연말 #사랑의 빵
이환규 tomyd@hanmail.net
