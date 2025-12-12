대통령실 “캄보디아 내 한국인 스캠 피의자 107명 송환”

“현지 한국 피의자 누적 검거인원 154명…피해신고 80% 넘게 줄어” “앞으로도 단호한 대처…한국민에 피해주면 그 이상 잃는다는 점 보여줄 것”

대통령실은 12일 ‘캄보디아 한국인 구금사태’로 논란이 벌어진 지난 10월부터 현재까지 캄보디아에서 국내로 송환된 한국인 스캠 범죄 피의자 수가 107명으로 집계됐다고 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 이같이 전한 뒤 “이재명 대통령 지시로 범정부 차원의 총력 대응을 벌인 결과 이 같은 성과를 거뒀다”고 말했다.

미송환자를 포함해 캄보디아 현지에서의 누적 한국인 피의자 검거 인원은 11월 말 기준으로 154명을 기록했다.

강 대변인은 “캄보디아 내 한국인 감금·실종 피해에 대한 신고 건수도 10월에는 93건에 달했으나 11월 17건으로 그치는 등 80% 이상 대폭 감소했다”고 소개했다.

이어 “이 대통령은 앞서 지난 10월 23일 관계장관회의를 주재해 외교부·법무부·국정원 등이 참여하는 특별대응본부를 지시하고 대책 마련을 주문한 바 있다”며 “이후 정부는 현지에 ‘코리아 전담반’ 개소 등 지속적인 노력을 기울였다”고 전했다.

강 대변인은 “앞으로도 정부는 우리 국민의 생명과 안전, 민생을 위협하는 초국가 범죄 중단을 위해 단호하고 강력한 대처를 계속하겠다”며 “만약 대한민국 국민에게 피해를 준다면 그 이상을 잃는다는 점을 분명히 보여주겠다”고 강조했다.

