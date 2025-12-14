전북도–코스포, 피지컬 AI·전주 올림픽 유치 ‘맞손’

‘컴업 2025’서 공동 좌담회, 피지컬 AI 산업화·스타트업 협력 확대…올림픽 유치 지원 업무협약 체결

12일 김관영 도지사가 서울 코엑스에서 열린 ‘컴업 2025’ 에서 국내 최대 스타트업 단체인 코리아스타트업포럼(의장 한상우)과 함께 ‘피지컬 AI 기회의 땅, 전북’을 주제로 좌담회를 갖고 전주 하계올림픽 유치를 지원하기 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. /사진=전북도

전북특별자치도가 국내 최대 스타트업 단체인 코리아스타트업포럼(코스포)과 협력해 피지컬 AI 육성과 전주 하계올림픽 유치 지원에 나섰다.

전북자치도는 지난 12일 서울 코엑스에서 열린 ‘컴업 2025’ 현장에서 코스포와 공동 좌담회를 열고 전북의 신산업 전략을 공유했다고 14일 밝혔다.

이날 좌담회에는 김관영 전북자치도지사와 메가존클라우드 이주완 의장, 페르소나에이아이 유승재 대표, 리벨리온 신성규 부사장 등 국내 딥테크 기업 관계자들이 참여해 ‘피지컬 AI 기회의 땅, 전북’을 주제로 논의했다.

참석자들은 인공지능(AI)을 실물 산업에 적용하는 피지컬 AI 기술 수요가 커지고 있으며, 농생명·바이오·모빌리티 기반을 갖춘 전북이 실증과 상용화에 유리한 조건을 갖췄다는 데 공감대를 형성했다.

좌담회 이후 도와 코스포는 전주 하계올림픽 유치 지원을 위한 업무협약을 체결했다. 도는 코스포의 네트워크를 활용해 민간 파트너십 기반을 확대하고, 코스포는 스타트업 기술이 글로벌 무대에 진출할 기회를 마련하는 데 협력하기로 했다.

‘컴업(COMEUP)’은 중소벤처기업부가 주관하는 국내 최대 글로벌 스타트업 행사로, 올해는 미국·영국·사우디아라비아 등 46개국에서 약 6만 명이 참석했다. 전북도는 행사 기간 동안 공동관을 운영하며 도내 34개 창업기업의 제품 홍보, 투자 상담, 해외 진출 기회를 지원했다.

코스포는 우아한형제들 창업자 김봉진 의장이 초대 의장을 맡으며 출범한 국내 최대 스타트업 단체로, 현재 2500여 개 스타트업·혁신기업이 회원사로 활동 중이다.

김관영 지사는 “전북의 미래 비전을 국내 대표 스타트업 네트워크와 함께 논의하게 돼 의미가 크다”며 “전북이 글로벌 혁신 기업들이 도전하고 성장하는 ‘기회의 땅’으로 자리 잡을 수 있도록 창업 생태계 고도화에 힘쓰겠다”고 말했다.

