전북대 56명 연구자, ‘세계 상위 2% 연구자’ 선정

전북대학교(총장 양오봉)에 재직하는 56명의 연구자가 미국 스탠퍼드대학교와 글로벌 출판사 엘스비어(Elsevier)가 공동 발표한 ‘세계 상위 2% 연구자(World’s Top 2% Scientists)’에 선정됐다.

이는 전 세계 약 900만 명의 연구자를 표준화된 인용 지표(C-Score)로 분석한 결과로, 의·치·병원계를 제외한 국가 거점국립대 중 3번째로 많은 규모다.

분석은 1960~2024년 전체 연구 실적을 평가하는 생애 기준(career-long)과 2024년 1년 성과에 기반한 최근 1년 기준(single-year)으로 나뉘어 진행됐다.

전북대는 최근 1년 기준으로 총 56명의 교원이 이름을 올렸다. 주요 분야별로는 △Enabling & Strategic Technologies 분야 정창규 교수, 트란듀이탄 교수 △Chemistry 분야 김애란 강의초빙교수, 유동진 교수, 김용현 교수, 김정곤 교수 △Agriculture, Fisheries & Forestry 분야 이존화 교수, 황인호 교수, 강춘원 교수 등이 포함됐다.

생애 기준에서는 총 41명의 전북대 연구자가 선정됐다. 주요 선정자로는 △Physics & Astronomy 분야 한윤봉 교수, 나석인 교수 △Chemistry 분야 강길선·나창운·장점석 교수 △Enabling & Strategic Technologies 분야 윤영상·김남훈·유연태 교수 △Engineering 분야 이태희 교수, 김만영 교수, 권순영 교수 등이 포함돼 전북대의 연구 저력을 재확인했다.

선정 교수는 다음과 같다.

[1년 기준]

김남훈(나노융합공학과), 김종훈(수의학과), 이중희(나노융합공학과), 정창규(신소재공학부), 김애란(에너지저장.변환공학과), 한윤봉(화학공학부), 윤영상(화학공학부), 유동진(생명과학과), 김용현(환경공학), 밀란포델(수소에너지융복합기술혁신인재양성사업단), 김정곤(화학과), 트란듀이탄(나노융합공학과), 아민사디아(바이오융합과학과), 정현아(식품영양학과), 강길선(고분자.나노공학과), 알라간 무스라스(유기소재섬유공학과), 유연태(신소재공학부), 채한정(약학과), 피터 팔루카이티스(식물방역학과), 김학용(유기소재섬유공학과), 장점석(생명공학부), 이존화(수의학과), 이재홍(치의학과), 이태희(전자공학부), 쿠마르 디네쉬(기계설계공학부), 김한주(융합기술공학부), 장현민(환경공학), 김형석(전자공학부), 알바로 푸엔테스(전자공학부), 박우현(의학과-생리학), 홍현숙(물리학과), 나석인(유연인쇄전자공학과), 김철생(기계설계공학), 진태영(자원.에너지공학), 박찬희(기계설계공학부-나노바이오기계시스템), 김소리(내과학호흡기학분과), 콜야, 하라단(주거환경학과), 이석재(신소재공학부), 모드샤히르아크탈(에너지-AI융합공학과), 강재욱(유연인쇄전자공학과), 손인진(신소재공학부), 조제희(반도체과학기술학과), 장은석(목재응용과학과), 황인호(동물자원과학과), 이승희(고분자.나노공학과), 크리슈나라지(식품공학과), 강춘원(주거환경학과), 정길도(전자공학부), 이동원(고분자.나노공학과), 김동엽(치의학과), 조재혁(소프트웨어공학과), 박준홍(진단검사의학), 윤봉식(환경생명공학), 박상호(화학공학부), 김범석(수의학과)

[생애 기준]

피터 팔루카이티스(식물방역학), 한윤봉(화학공학부), 윤영상(화학공학부), 강길선(고분자.나노공학과), 이중희(나노융합공학과), 이존화(수의학과), 김종훈(수의학과), 이용철(내과학호흡기학분과), 박우현(생리학), 김남훈(나노융합공학과), 나창운(고분자.나노공학과), 손인진(전자재료공학), 정현아(식품영양학과), 이태희(전자공학부), 유연태(정보소재공학), 송명엽(전자재료공학), 나석인(유연인쇄전자공학), 정창규(전자재료공학), 장점석(생명공학), 모드샤히르아크탈(에너지-AI융합공학과), 이승희(고분자.나노공학과), 김만영(항공우주공학과), 린 홍웬(고분자.나노공학과), 김학용(유기소재섬유공학과), 백기태(환경공학), 권순덕(토목공학), 조민(환경생명공학), 이석재(금속시스템공학), 아민사디아(바이오융합과학과), 김정곤(화학과), 이덕진(기계설계공학), 김애란(에너지저장변환공학과), 황인호(동물자원과학과), 최우영(전자공학부), 박상호(화학공학부), 이문호(전자공학부), 김형석(전자공학부), 윤봉식(환경생명공학), 이인경(바이오융합과학과), 오혁근(화학과), 한상언(수학교육)

이강모 기자

