김제 특장차검사지원센터 개소, 특장차산업 활성화 새 전기 마련

도내 유일 특장차검사지원센터 개소…기존 타 지역서 튜닝·검사 불편 해소

김제특장차검사지원센터 개소식이 지난 19일 백구특장차 제2단지에서 김희옥 부시장과 이원택 국회의원 등이 참석한 가운데 열렸다. /김제시 제공

전국 최초로 특장차전문단지를 조성한 김제시에 초대형 및 연결 자동차 튜닝·검사를 할 수 있는 도내 유일의 특장차검사지원센터가 문을 열면서 지역의 미래 핵심 전략산업인 특장차산업 활성화에 새로운 전기가 마련됐다.

그동안 전북지역 특장차 제작기업들은 초대형 및 연결 자동차의 검사를 받기 위해 적지 않은 시간적·경제적 손실을 감수하며 대전이나 광주 등 타 시·도까지 가야 하는 어려움을 겪었지만 김제특장차검사지원센터 개소로 이 같은 문제를 대부분 해소할 수 있게 된 것이다.

이에 따라 백구면 소재 특장차전문단지는 특장차 제작부터 인증·검사까지 아우르는 원스톱 체계를 구축, 전북지역 특장차산업의 핵심거점으로서의 입지를 더욱 공고이 하게 됐다.

한국교통안전공단이 주도적으로 추진한 김제특장차검사지원센터는 대지면적 6600㎡, 연면적 1834㎡ 규모로, 소형차·대형차·경사각도 시험 등 3개 검사진로를 갖추고 있으며, 초대형 및 연결형 자동차 튜닝검사가 가능한 첨단장비를 구축한 것이 특징이다. 특장차 기업 종사자를 위한 전문 상담과 컨설팅을 지원하는 교육·회의 공간도 마련했다.

김제시는 지난 2022년 한국교통안전공단과 업무협약을 체결하고 행정적 지원을 이어왔으며, 건축비를 제외한 대형자동차 경사각도 시험기 등 25종 검사장비 구축비 전액을 시비로 지원해 특장차검사지원센터 건립에 힘을 보탰다.

백구 특장차제2단지에 건립한 특장차검사지원센터는 지난 19일 김희옥 부시장과 이원택 국회의원, 국토교통부 관계자, 박승준 김제경찰서장, 이종옥 김제소방서장, 오양섭 자동차융합기술원장 등 300여명이 참석한 가운데 개소식을 가졌다

이날 행사는 한국교통안전공단 안재봉 검사운영처장의 추진경과 보고를 시작으로 개회사와 축사, 기념식수, 테이프 커팅, 시설 투어 순으로 진행됐다.

정성주 시장은 “특장차검사지원센터 개소는 김제시가 특장차산업의 중심으로 도약하는 중요한 이정표 역할을 할 것이다.”며 “관련 기업 유치와 전북의 특장차산업 성장을 견인하는 튼실한 기반돼 지역경제 활성화에 큰 도움이 기대된다.”고 말했다.

김제=강현규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지