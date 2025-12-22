조용식 “익산 관광객 5000만 시대 열겠다”

동부권 백제왕도 금마 관광벨트·서부권 금강 자연생태 치유벨트 비전 제시

조용식 전 전북경찰청장이 22일 익산시청에서 기자회견을 열고 ‘2030년 익산 관광객 5000만 시대 개막’을 공약하고 있다./사진=송승욱 기자

조용식 전 전북경찰청장이 ‘2030년 익산 관광객 5000만 시대 개막’을 공약했다.

22일 익산시청에서 기자회견을 연 그는 “관광을 익산의 미래를 살리는 핵심 성장산업으로 키워, 지난해 기준 익산 방문객 2300만 명을 2030년까지 5000만 명으로 늘리겠다”고 약속했다.

이어 “익산 관광의 방향을 ‘동부권 백제왕도 금마 관광벨트’와 ‘서부권 금강 자연생태 치유벨트’라는 두 개의 분명한 축으로 바꾸겠다”면서 “이 두 축이 익산 관광 대전환의 출발점”이라고 강조했다.

동부권 백제왕도 금마 관광벨트는 금마·왕궁 중심의 유네스코 세계유산 권역을 대한민국을 대표하는 역사·힐링·체류형 관광지로 만든다는 구상이다.

구체적인 방안으로는 익산쌍릉~마룡지~오금산~익산토성을 잇는 세계유산 트래킹 코스 조성, 1만 명 규모의 K-걷기대회 정례화, 체험형·다이내믹 스포츠 관광 적극 유치, 금마저수지 데크 확장·야간경관 조성 및 서동공원 연계 야간관광 패키지 출시, 백제 이야기 미디어아트·공연 콘텐츠 산업 클러스터 구축, 한복·전통 체험 글로벌 K-컬처 페스티벌 공간 조성 등을 제시했다.

서부권 금강 자연생태 치유벨트는 용안과 웅포, 성당, 망성을 잇는 금강 하류 자연생태권을 대한민국 대표 치유·웰니스 관광지로 조성하는 계획이다.

세부 전략으로는 용안생태습지 내 체육공간·꽃정원·치유형 테마정원 조성, 웅포 곰개나루 노을 명소화, 나바위성지 중심 영성·치유 관광 활성화 등을 제시했다.

아울러 그는 K-의료관광 도시, K-푸드 및 미식관광 도시, K-반려동물 관광 도시 비전도 밝혔다.

원광대학교병원과 원광대학교 한방병원 등 의료 인프라를 활용해 다른 도시가 쉽게 흉내 낼 수 없는 익산만의 의료·치유 관광 모델을 만들고 황등비빔밥 같은 전통 음식과 왕궁 국가식품클러스터, 삼양라면 공장, 하림, 세븐브로이 맥주 본사 등의 자산을 하나로 묶어 익산 라면축제, K-치킨 & 맥주 페스티벌, 백제 미식 주간 등을 개최해 먹으러 오는 도시 익산을 만든다는 구상이다.

또 반려동물 공원과 도그파크, 펫 캠핑, 동반 숙박 및 카페, 산책로 등을 확충하고 호남의 관문인 익산역을 중심으로 수도권 반려 관광객을 적극 유치한다는 계획이다.

익산=송승욱 기자

