군산시 청렴도 꼴찌 탈출⋯'반등 성공'

전국 공공기관 종합 청렴도 평가에서 연속 하위권에 머물렀던 군산시가 올해 반등에 성공했다.

시는 국민권익위원회가 발표한 2025년 공공기관 종합청렴도 평가에서 2등급을 받았다고 23일 밝혔다.

시는 지난해 종합청렴도 평가에서 최하위인 5등급을 받은 바 있다. 또한 지난 2020년부터 2023년까지 연속 4등급에 머무르는 등 청렴도 최하위 등급이라는 불명예를 안기도 했다.

당시 시는 “이러한 평가를 뼈아프게 받아들이겠다”며 시민들에게 공식 사과하기까지 했다.

군산시가 1년 만에 5등급에서 2등급으로 큰 폭 상승하면서 청렴 행정 회복의 전환점을 마련하게 됐다는 평가가 나오고 있다.

여기에 행정 신뢰 회복에 대한 기대감도 함께 높아지고 있다.

이번 평가는 △민원인과 소속 직원을 대상으로 한 청렴체감도 △반부패 추진체계 구축과 운영 실적을 평가한 청렴노력도 △부패 발생 현황 등 종합 반영해 공공기관의 청렴 수준을 객관적으로 진단했다.

이런 가운데 시는 지난해 종합청렴도 하락 이후, 단기 처방이 아닌 청렴 전반에 대한 구조적 점검에 나섰다.

보조금 관리와 인사 운영•조직문화 개선을 핵심 취약 분야로 설정하고 제도와 운영 전반을 재정비해 온 점이 이번 평가에서 성과로 이어졌다는 분석이다.

보조금 분야에서는 ‘보탬e를 보탬’ 시스템을 도입해 업무 절차를 보다 쉽고 투명하게 개선했고, 인사 분야에서는 절차의 객관성과 운영의 공정성을 강화하며 신뢰 회복에 주력했다.

조직 차원의 청렴 관리체계도 한층 강화됐다.

시는 지난 7월 개방형 직위인 감사담당관(5급)에 외부 인사를 처음 채용하며 내부 견제와 전문성을 동시에 확보했다.

특히 강임준 시장이 직접 주재하는 청렴정책협의회를 구성해 국·소장급이 참여하는 청렴정책 수립·점검 체계를 구축하기도 했다.

이와 함께 김영민 부시장이 주재하는 청렴정책실무협의회를 통해 각 부서별 추진 상황을 수시로 점검하며, 청렴 정책이 형식에 그치지 않도록 실행력을 높여 왔다.

강임준 시장은 “이번 결과는 특정 부서나 단일 정책의 성과가 아니라청렴 행정의 기본 질서를 다시 세우는 과정에서 나온 종합적인 평가”라며 “앞으로도 결과에 안주하지 않고 시민과 직원 모두가 체감할 수 있는 청렴 행정을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

시는 이번 평가 결과를 세부적으로 분석해 미흡한 영역은 보완하고, 제도 개선과 조직문화 혁신을 병행하며 청렴 행정의 내실화를 이어갈 계획이다.

한편 군산시의회는 이번 청렴도 평가에서 지난해에 이어 연속 5등급을 받았다.

