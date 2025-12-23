전북 미래첨단산업 ‘국비 4배’ 확보…1조 4000억 원 늘었다

첨단산업 국비 1209억 확보…전년 대비 4배 증가 AI·에너지·바이오 잇단 성과로 산업지도 변화

전북 피지컬 AI 실증단지 조감도./사진=전북도.

전북특별자치도가 피지컬AI 실증사업지 선정과 RE100 산업단지 국정과제 반영 등 미래 첨단산업 분야에서 대폭 늘어난 국비를 확보하는 등 가시적인 성과를 거두며 산업 지형 재편에 속도를 내고 있다.

전북자치도는 올해 미래 첨단산업 분야 신규 국가예산으로 전년(263억원) 대비 약 4배 증가한 1209억원을 확보했다고 23일 밝혔다. 총사업비 기준으로는 2496억원에서 1조 6960억원으로 1조 4000억원 이상 늘었다.

가장 주목되는 성과는 전북이 총사업비 1조 원 규모의 피지컬AI 실증사업지로 선정된 점이다. 후속 사업의 예비타당성조사 면제와 함께 국비를 확보하며 산·학·연 중심의 피지컬AI 생태계 조성에 착수했다.

또 우주방사선 영향평가 연구시설, 시설농업 AI로봇 실증, 식물 엑소좀 기술개발 등 AI·우주·바이오 분야 신규사업 20건을 확보했다.

상용차와 농·건설기계 등 주력 제조산업은 AX·DX 전환을 통해 경쟁력을 끌어올렸다.

군산산단에는 AX 종합지원센터가 들어서며, 스마트공장 보급 사업을 통해 참여 기업의 평균 생산성은 76% 향상되고 불량률은 53% 감소했다.

에너지 분야에서는 새만금 RE100 산업단지 조성이 새 정부 국정과제에 반영됐다.

수상태양광과 해상풍력 단지 조성에 속도가 붙었고, 수소산업 역시 수전해 수소생산기지 준공을 통해 전주기 체계를 구축했다.

바이오·방위산업 분야에서는 글로벌 협력과 인재 양성 성과가 이어졌다. 미국 메이요클리닉 등과 협력 기반을 마련했고, 방산 특화 연구센터와 석사과정을 통해 전문 인력 양성 체계를 갖췄다.

신원식 도 미래첨단산업국장은 “피지컬AI와 바이오, 로봇 등 신산업 분야에서 국가예산을 확보하며 미래 성장 기반을 넓혔다”며 “첨단산업이 지역에 안착하도록 실행력을 높이겠다”고 말했다.

이준서 기자

