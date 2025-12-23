장수군 장계면 지사협, ‘찾아가는 미리 산타클로스’ 운영

유치원생·초등 저학년 가정 방문 성탄 선물 전달

산타클로스 복장 협의체 위원과 봉사자들 /사진제공=장계면

장수군 장계면 지역사회보장협의체(공동위원장 임재성·조장호)가 연말 크리스마스를 앞두고 지역 아이들에게 특별한 추억을 선물했다.

장계면 협의체는 ‘찾아가는 미리 산타클로스’ 행사로 장계초등학교 유치원생과 초등학교 1~3학년 아동이 있는 59가구를 직접 방문해 성탄 선물을 전달했다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 크리스마스 시즌을 맞아 아이들에게 정서적 위로와 따뜻한 기억을 전하고 지역사회가 함께 아동의 성장을 응원하자는 취지로 마련됐다.

산타클로스 복장을 한 협의체 위원과 봉사자들은 각 가정을 찾아 아이들과 눈을 맞추며 선물을 전달해 현장에 웃음과 설렘을 더했다.

이날 장수교육지원청 추영곤 교육장과 장계초등학교장이 함께 참여해 아이들을 격려하며 지역·학교·행정이 함께하는 협력의 의미를 더했다.

아동 1인당 성탄 선물 세트와 크리스마스 카드가 전달돼 아이들에게 잊지 못할 연말의 추억을 선사했다.

특히 이번 행사는 장계초등학교의 적극적인 협조로 대상자 선정과 전달 과정이 원활하게 진행돼 지역사회와 학교 간 협력체계를 한층 강화했다.

협의체는 이번 활동이 아동의 정서적 안정과 지역 공동체 유대 강화에 긍정적인 효과를 낼 것으로 기대하고 있다.

임재성 민간위원장은 “아이들의 환한 미소를 보며 큰 보람을 느꼈다”며 “앞으로도 아이들이 건강하고 행복하게 성장할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 말했다.

조장호 면장도 “지역사회가 함께하는 나눔 문화를 확산하고자 이번 행사를 추진했다”며 “앞으로도 학교와의 협력을 바탕으로 아동 복지 향상을 위한 다양한 사업을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.

장수=이재진 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지