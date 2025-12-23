정읍에 우주방사선 신소재·부품 테스트베드 구축한다

윤준병 국회의원, 우주방사선 영향평가용 사이클로트론 ’ 연구시설 용역예산 확보

윤준병 국회의원

민주당 윤준병 국회의원(정읍·고창)이 2026년 예산 심의 과정에서 우주 방사선 환경모사와 방사선 영향평가 시설 고도화를 위한 총사업비 2500 억원 규모의 ‘우주 방사선 영향평가용 사이클로트론 연구시설 구축’ 타당성 용역 예산 예산 5 억원을 확보하는 성과를 거뒀다 .

윤 의원에 따르면 이재명 정부의 미래 청사진을 그리는 국정기획위원회의 국정과제 마련 단계부터 우주방사선 신소재부품 테스트베드의 국내 구축 사업을 기획 · 추진했다.

정읍시에 소재한 첨단방사선연구소는 전 세계적 우주산업 부상에 맞춰 전량 수입에 의존하고 있는 우주항공용 내방사선 반도체 및 소재 기술자립을 위한 ‘글로벌탑 우주항공용 내방사선 반도체 전략연구단’ 및 ‘내방사선 국가전략 반도체 핵심기술 개발사업’ 을 올해부터 수행하고 있다 .

개발된 내방사선 반도체 및 소재의 상업적 직접 적용을 위해서는 우주방사선 영향평가가 필수적으로 요구되고 있다 . 하지만 현재 국내에는 국제적 인증을 받은 우주방사선 영향평가 시설이 부재하여 대부분 해외시설을 활용하고 있다 . 더욱이 이마저도 포화상태로 , 내방사선 시험에 어려움을 겪고 있는 실정이다 .

타당성 용역이 완료되면 , 정읍 첨단의료복합단지 ( 예정부지 ) 내 면적 9460㎡ (2,900평) 의 부지에 사업비 2500 억원의 연구시설을 구축하게 된다 . 본 연구 인프라의 성공적인 구축을 통해 우리나라 우주 방사선 산업 관련 해외 테스트 비용 및 R&D 기회비용 절감 , 첨단기업 및 연구소 등 유치를 통한 고용창출 , 유관산업 부가가치 창출 등 약 1 조원이 넘는 경제적 효과를 가져올 수 있을 것으로 기대된다 .

정읍=임장훈 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지