원광새마을금고, 지역 의료 발전기금 2000만 원 쾌척

원광대 치과병원·한방병원에 각각 1000만 원씩 전달

원광새마을금고가 23일 원광대학교 한방병원에 지역 의료 발전을 위한 기금 1000만 원을 정달하고 있다./사진 제공=원광새마을금고

원광새마을금고가 지난 22일 원광대학교 치과병원에 지역 의료 발전을 위한 기금 1000만 원을 정달하고 있다./사진 제공=원광새마을금고

원광새마을금고가 지역 의료 발전을 위한 기금 2000만 원을 쾌척했다.

금고는 지역 의료 서비스 발전과 공공의료 강화를 위해 지난 22일과 23일 원광대학교 치과병원과 원광대학교 한방병원에 각각 1000만 원씩 총 2000만 원의 발전기금을 전달했다.

이 발전기금은 지역 주민들에게 보다 질 높은 의료 서비스 제공과 의료 인프라 확충 및 병원 발전을 지원하기 위해 마련됐으며, 병원 및 의료 환경 개선 등에 활용될 예정이다.

금고는 그동안 지역사회와의 상생을 목표로 다양한 사회공헌활동을 꾸준하게 이어오고 있다. 이번 기금 전달 역시 지역 의료기관과의 협력을 통해 지역발전에 기여하고자 하는 취지에서 이뤄졌다.

금고 관계자는 “지역주민의 건강을 책임지는 의료기관에 작은 힘이나마 보탤 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 지역 대표 금융기관으로서 사회적 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 원광새마을금고는 익산 다이로움 나눔곳간 물품 지원, 다이로움 밥차 지원, 다이로움 장터 후원, 소상공인 부직포 앞치마 지원, 학생 장학금 지급, 국수 나눔과 문화공연 행사 등을 지속적으로 진행하고 있는 지역의 대표적인 금융협동조합이다

익산=송승욱 기자

