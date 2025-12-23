전북교육청 7년만에 ‘클린 교육청’으로 거듭났다

국민권익위 ‘2025년 종합청렴도 평가’서 2등급 청렴노력도 전년대비 두단계 상승한 1등급 기록

전북교육청 유정기 교육감 권한대행.

전북특별자치도교육청이 7년만에 ‘청렴도 최악’이라는 오명을 벗고 ‘클린 교육청’으로 거듭났다.

국민권익위원회가 실시한 ‘2025년 종합청렴도 평가’에서 전북교육청의 모든 지표가 전년대비 상승하면서 종합청렴도 2등급을 달성했다.

전년대비 3등급에서 2등급으로, 특히 청렴노력도는 전년 대비 두 단계나 상승해 최고 등급인 1등급을 기록하며, 우수교육청으로 거듭났다.특히종합청렴도 2등급 달성은 2018년 이후 7년 만의 성과라는 점에서 주목받고 있다.

국민권익위원회 평가 결과에 따르면, 전북교육청은 기관장(고위직) 관심과 노력도 부문에서도 100점 만점을 받았다. 이는 타 시도교육청 평균보다 무려 25점이나 높은 점수로, 전국 최고 수준이다.

이번 청렴도 평가기간은 지난해 10월 1일부터 올해 9월 30일까지로 서거석 교육감 재임 시절이 상당 기간 포함, 서 전 교육감의 청렴의지가 반영됐었던 것으로 평가된다.

청렴노력도 정량평가에서도 모든 항목에서 100점 만점을 받았고, 반부패 시책 사례 공유·확산 부문 역시 만점을 기록했다.

부패취약분야 분석·도출 세부평가에서는 분석 수준이 체계적이고, 이해관계자의 참여를 유도했으며, 조직 내부 청렴문화 확산 방식이 독창적이라는 평가를 받았다.

눈에 띄는 변화는 내부 직원들이 느끼는 청렴체감도가 전년 대비 13점이나 상승한 점이다. 지난해 내부체감도 하락이 두드러지며 조직 내부의 부패 인식 문제가 주요 과제로 지적된 바 있다.

전북교육청은 내부 공정성 강화를 위해 갑질심의위원회 신설, 안심 노무사 제도 도입 등 제도적 기반을 대폭 강화해 왔다.

이와 함께 상호존중 조직문화 정착을 목표로 청렴실천 다짐 릴레이, 청렴소식지 창간, 갑질 예방 카카오톡 채널 운영, 참여형 청렴 공연 등 도민과 구성원이 체감할 수 있는 청렴 정책을 적극 추진했다.

뿐만 아니라 부패취약분야 책임관리제와 청렴해피콜, 특정감사 강화를 통해 부패 예방을 위한 촘촘한 관리체계를 구축했다.

‘올해는 교육과정과 연계한 반부패 청렴 실천 모델인 ‘청렴함께학교’를 처음 도입하고, 국민권익위원회와 업무협약을 체결해 미래세대 청렴문화 확산을 위한 기반도 마련했다.

아울러 부패·공익신고 상담 시스템을 고도화해 신고 접근성을 높이고, 내부통제 체계를 강화함으로써 부패 유발 요인을 사전에 차단하는 데도 주력했다.

감사관 등 고위직이 부패취약분야 점검 과정에 직접 참여해 주도적으로 역할을 수행한 점 역시, 이번 종합청렴도 상승의 주요 요인으로 분석된다.

유정기 교육감 권한대행은 “이번 종합청렴도 상승은 전북교육 모든 구성원이 각고의 노력을 기울여 온 결과”라며 “앞으로도 현장의 청렴체감도를 더욱 높여 도민에게 신뢰받는 전북교육을 실현해 나가겠다”고 말했다.

