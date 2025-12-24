김제시, 내년 재해예방사업 국비 977억원 확보

의곡지구 485억원·오정지구 492억원

김제시청 전경

김제시가 배수시설 미흡 등으로 해마다 집중호우 피해로 큰 어려움을 겪었던 신풍동과 황산면 등 자연재해위험지구에 대한 재해예방사업을 내년부터 본격 추진한다.

2026년도 재해예방사업(풍수해, 자연재해위험개선지구)으로 총 977억원(의곡지구 485억원·오정지구 492억원)의 국비를 확보하면서 지역주민들의 오랜 숙원사업을 해결할 수 있게 된 것이다.

김제시는 지난 3월 신청 단계부터 최종 선정에 이르기까지 정성주 시장이 직접 중앙부처와 국회를 수차례 방문하며 사업 필요성을 설명하고 예산 반영을 위한 지속적인 노력을 기울인 결과, 1000억원에 가까운 재원을 확보했다.

특히 오정지구는 지난 9월 사업 선정에서 제외되는 아쉬움이 있었으나, 관계기관과 국회를 대상으로 끈질긴 건의와 협의를 이어간 끝에 12월 국회 예산결산특별위원회 심의 과정에서 사업비가 반영되는 성과를 거뒀다.

오정지구는 집중호우 시 침수 피해가 반복적으로 발생하던 지역으로, 이번 사업 선정을 통해 하천 및 배수시설 정비 등 종합적인 재해예방 대책이 추진될 예정이다.

정성주 시장은 “연이은 국비 확보는 재해에 선제적으로 대응하기 위한 시의 지속적인 노력과 중앙정부 및 국회와의 협력의 결과”라며, “앞으로도 시민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 김제를 만들기 위해 재해예방사업 추진에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김제=강현규 기자

