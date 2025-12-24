익산 ㈜미담·진안군홍삼한방클러스터사업단, 온라인 판매 활성화 ‘맞손’

진안 홍삼 및 한방 제품 온라인 판로 확대 위해 협력 약속

익산 소재 온라인 유통 전문기업 ㈜미담(대표이사 이경신)이 지난 19일 진안군홍삼한방클러스터사업단(단장 김정배)과 진안 홍삼 및 한방 제품 온라인 판매 활성화를 위한 업무협약을 체결하고 있다./사진 제공=미담

익산 소재 온라인 유통 전문기업 ㈜미담(대표이사 이경신)이 진안군홍삼한방클러스터사업단(단장 김정배)과 진안 홍삼 및 한방 제품 온라인 판매 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 진안군의 우수한 홍삼 및 한방 제품을 온라인 시장에 효과적으로 진출시키기 위한 협력체계 구축을 목표로 하고 있다.

양 기관은 향후 온라인 플랫폼 구축, 제품 홍보·마케팅, 공동 판촉 행사, 유통망 확대 등 실질적 성과 창출을 위해 다양한 분야에서 협업할 예정이다.

김정배 단장은 “이번 협약을 통해 진안의 우수 홍삼 제품이 온라인을 통해 전국 소비자에게 더욱 폭넓게 다가갈 수 있는 계기가 마련됐다”며 “미담의 다양한 온라인 마케팅 활동을 통한 진안군 우수 홍삼 제품들의 판매 확대가 지역경제 활성화로 이어지길 기대한다”고 말했다.

이경신 대표이사는 “홍삼한방클러스터사업단과의 협업을 통해 진안의 우수한 홍삼 제품을 전국 소비자에게 알릴 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “디지털 유통 역량과 마케팅 경험을 접목해 진안홍삼의 브랜드 가치를 높이는데 기여하고 싶다”고 전했다.

