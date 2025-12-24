완주군 산단 수질오염 저감 국비 확보

오·폐수관로 보수 및 완충저류시설 설치로 수질환경개선

완주군이 국비 확보로 완주일반산업단지 내 수질오염 저감을 위한 환경기초시설 2개 사업을 추진한다.

군은 국비 207억원을 포함 총 301억원(군비 94억원)을 퉁힙해 완주일반산업단지 오·폐수관로 보수공사와 완충저류시설을 한다고 밝혔다.

이들 두 사업은 노후 오·폐수관로 정비와 사고 유출수 차단을 통해 수질오염을 사전에 예방하고, 쾌적하고 안전한 산업환경을 조성하는 것을 목표로 추진된다.

오·폐수관로 보수공사는 장기간 사용으로 손상된 관로를 정비해 오염수의 외부 유출을 방지하고, 폐수 처리 효율을 높이는 데 중점을 둔다. 완충저류시설 설치사업은 산업단지 내 공장에서 화학사고나 화재 등으로 사고 유출수가 발생할 경우 이를 일시적으로 저장·처리해 만경강 수계로의 유입을 차단하는 비상 대응형 환경시설이다.

유희태 완주군수는 “완주일반산업단지 내 환경 개선 인프라 확충을 위해 기후에너지환경부와 지속적으로 협의해 왔다”며, “이번 국비 확보를 계기로 완주일반산업단지 내 수질 환경 개선과 산업환경 향상에 한층 더 속도를 내겠다”고 말했다.

