익산교육지원청, 지역기반형 유아교육·보육 2년 연속 최고 등급

지역기반 협력체계 구축, 현장 맞춤형 사업 추진 등 우수 평가

익산교육지원청이 유아 및 학부모를 대상으로 지역기반형 유아교육·보육 혁신지원사업을 진행하고 있다./사진 제공=익산교육지원청

익산교육지원청(교육장 정성환)이 2025년 지역기반형 유아교육·보육 혁신지원사업 연차평가에서 최고 등급(우수)을 2년 연속 획득했다고 24일 밝혔다.

이번 평가는 교육부 공모를 통해 사업에 참여한 8개 지역(전북 익산, 전남 영양, 대구, 인천, 부산, 울산, 경기, 충북)을 대상으로 진행됐다.

익산교육지원청은 익산시·원광보건대학교와 함께 지역기반 협력체계 구축·운영, 현장 체감도가 높은 맞춤형 사업 추진 등 유보통합의 흐름을 반영한 선제적 운영을 높이 평가받았다.

정성환 교육장은 “지역 기관 간 밀도 높은 협력으로 현장의 목소리를 정책에 충실히 반영하고 이를 체계적으로 지원한 성과”라며 “앞으로도 유보통합에 대비해 유아의 출발선을 공정하게 보장하고 질 높은 교육·보육을 일관되게 제공할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

익산=송승욱 기자

