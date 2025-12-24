심보균, 익산시 북부청사 기능 재편 제안

함열읍 행정복지센터 독립 추진 구상도 밝혀

심보균 전 행정안전부 차관

심보균 전 행정안전부 차관이 익산시 북부청사 기능 재편 및 함열읍 행정복지센터 독립 추진 구상을 밝혔다.

그는 24일 보도자료를 통해 “이는 지역 불균형 성장을 해소하고 주민들의 자율권을 확대하기 위한 것”이라며 “익산지역 내 소외된 지역의 잠재력을 발굴해야 한다”고 강조했다.

이어 “실질적인 재정 및 행정 시스템 구축을 위해 북부청사에 시장 직속 균형발전담당관을 신설·배치하고 중앙정부와 지역 간 통합 거버넌스를 구축해야 한다”면서 “이 담당관은 중앙정부의 정책을 지역 특성에 맞게 조정하고 지방자치단체와 지역경제 주체들 간의 소통을 촉진하는 역할을 맡게 될 것”이라고 설명했다.

또 “북부청사를 바이오 및 농정 R&D 기능이 집약된 북부권 경제 전초기지로 재편하고 고질적인 주차 문제를 해결하기 위한 다양한 대책을 마련하는 한편 함열읍 행정복지센터는 독립적인 주민자치 복합 커뮤니티 센터로 조성해야 한다”면서 “이는 북부권의 상징성을 회복하고 주민 자율권을 확대하는데 기여할 것”이라고 밝혔다.

아울러 “익산 균형발전기금 조성을 통해 지역경제 생태계를 재구성해야 한다”면서 “이 기금은 북부권 농촌지역의 스마트 농업 혁신을 지원하고, 산업 유치 지역에 첨단 산업 클러스터를 육성하기 위한 맞춤형 투자와 지역 중소기업 지원 및 인적자원 개발에 활용될 것”이라고 피력했다.

마지막으로 그는 “행정안전부 차관 시절 설계했던 균형발전의 패러다임을 이제 익산에서 완성하겠다”며 “기금과 전담조직이라는 양대 축을 통해 주민들이 실질적으로 체감하는 변화를 만들어낼 것”이라고 강조했다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지