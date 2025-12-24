이전기사
스쿨버스 들이받은 화물차…경찰, 화물차 운전자 조사 중
UPDATE 2025-12-24 20:46 (Wed)
스쿨버스 들이받은 화물차…경찰, 화물차 운전자 조사 중

김문경 웹승인 2025-12-24 18:57 수정 2025-12-24 19:15

전북소방본부

신호위반 후 스쿨버스를 들이받아 12명을 다치게 한 화물차 운전기사를 경찰이 조사 중이다.

전북경찰청은 교통사고 처리 특례법상 치상 등 혐의로 화물차 운전자 A씨(60대)를 입건해 조사 중이라고 24일 밝혔다.

A씨는 지난 23일 오후 4시 25분께 김제시 백산면의 한 교차로에서 13톤 화물차를 운전하던 중 신호를 위반, 스쿨버스를 들이받아 탑승자 12명을 다치게 한 혐의를 받고 있다.

당시 A씨는 신호를 위반한 채 직진하다가 정상 신호를 받고 교차로를 통과하던 스쿨버스의 우측면과 충돌한 것으로 파악됐다.

이 사고로 버스에 탑승 중이던 12명이 크고 작은 부상을 입었고, 그 중 10명이 병원으로 이송돼 치료 중이다.

경찰은 정확한 경위를 조사 중이다.

김문경 기자

#김제 #스쿨버스 #사고
김문경 sale0330@daum.net
