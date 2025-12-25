고창 오리농장서 고병원성 AI 확진…올해 전국 21번째

반경 10㎞ 방역지역 설정, 오리 8000 수 살처분 진행

고창군의 한 육용오리 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 발생해 방역당국이 차단 방역에 나섰다. /연합뉴스

25일 전북특별자치도에 따르면 지난 24일 고창군 부안면의 한 육용오리 농장에서 검출된 H5형 항원이 정밀검사 결과 고병원성 AI(H5N1)로 최종 확인됐다. 이번 사례는 올겨울 전북에서 두 번째, 전국적으로는 21번째 확진이다.

해당 농장은 H5형 항원이 확인된 직후 초동대응팀이 투입돼 출입이 통제됐으며, 역학조사와 함께 사육 중이던 육용오리 8000여 수에 대한 살처분이 진행되고 있다.

도는 추가 확산을 막기 위해 발생 농장을 중심으로 반경 10㎞를 방역지역으로 설정하고, 이 지역 내 가금농장 36곳에 대해 이동 제한과 정밀검사, 집중 소독을 실시하고 있다. 방역지역에는 전용 소독차량을 배치해 농장 진출입로와 주요 통행로에 대한 소독도 강화했다.

방역지역 외에도 철새도래지와 수변지역, 가금 밀집단지 등 고위험 지역에는 소독차량 68대를 투입해 하루 두 차례 이상 집중 소독을 이어가고 있다.

도 관계자는 “축산 관계자는 철새도래지 출입을 삼가고, 농장 출입 차량과 인원에 대한 소독, 장화 교체, 축사 내·외부 소독 등 기본 방역수칙을 철저히 지켜달라”고 당부했다. 또 “가금류 폐사 증가나 산란율 저하 등 의심 증상이 나타나면 즉시 방역당국에 신고해 달라”고 전했다.

이준서 기자

