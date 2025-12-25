군산시, 도내 유일 ‘AI·데이터 인재 양성 선도기관’ 인증

데이터 기반 행정 성과 인정받아

군산시가 도내 유일하게 ‘AI·데이터 인재 양성 선도기관’ 으로 인증된 가운데 지난 24일 인증패 제막식을 가졌다. /군산시 제공

군산시가 행정안전부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관하는 ‘AI(인공지능)·데이터분석 전문인재 양성’ 평가에서 도내 지자체 중 유일하게 ‘선도기관’으로 선정되는 쾌거를 이뤘다.

시는 이를 기념해 지난 10일 인증서 수여식에 이어 24일 시청 1층에서 인증패 제막식을 개최했다.

이번 선도기관 선정은 군산시가 행정 전반의 의사결정과 업무 혁신에 데이터와 인공지능을 접목하며 데이터 기반 행정을 성실히 수행해 온 노력이 공식적으로 인정받은 결과이다.

시는 이번 성과를 발판 삼아 내년에는 ‘대한민국 데이터 기반 행정’ 선도 도시로 한 단계 더 도약하겠다는 방침이다.

또한 △데이터분석 및 인공지능(AI) 모델링 고도화 △생성형 인공지능(AI)을 활용한 행정 업무 자동화 △데이터 기반 의사결정 지원체계 강화 △전 부서 데이터 활용문화 확산 등 다양한 정책도 지속 추진할 계획이다.

여기에 범정부 AI·데이터 공모사업에도 적극 참여해 시민이 체감할 수 있는 과학적이고 신뢰받는 행정서비스를 확대해 나간다는 구상도 세웠다.

강임준 군산시장은 “이번 선도기관 지정은 군산시의 데이터 기반 행정이 실제 성과로 이어지고 있음을 보여주는 중요한 이정표”라며 “이번 인공지능(AI)·데이터 분석 전문인재 배출과 인재양성 선도기관 인증을 동력 삼아 인공지능(AI) 및 데이터 기반 행정 혁신에 더욱 속도를 내겠다”고 밝혔다.

군산=이환규 기자

