[기획] 청년의 선택 받은 ‘매력 도시’ 익산

올해 전북 14개 시·군 중 30대 인구 유입 1위…전북 전체 순증의 3배 단순 전입 아닌 정착 흐름…주거·일자리·출산 선순환 구조 구축 성과

지난달 27일 익산 청년시청에서 제3회 청년도전지원사업 총동창회가 진행되고 있다. /익산시 제공

30대 청년층은 지역 활력의 핵심 인구층이다. 일자리와 집을 마련하고 가정을 꾸려 한 지역에 정착하는 시기이기 때문이다.

익산시가 일찌감치 30대 청년을 위한 지원책 발굴에 열을 올린 것도 지역 활력을 위한 장기적 전략이었다. 그리고 결국 그 진심 어린 노력의 성과가 나타나기 시작했다.

전국적으로 인구 감소가 빠르게 진행되고 있는 흐름 속에서, 시는 올해 전북 14개 시·군 중 가장 많은 30대 인구를 유입했다.

이 같은 30대의 순유입 증가세는 단순한 인구 이동을 넘어 도시의 미래에 긍정적인 시그널로 해석된다. 실제 익산은 떠나는 도시가 아닌 돌아오는 도시로 점점 변하고 있다.

시의 청년정책 비전 ‘청년과 함께 크는 도시(Great Iksan, With Youth)’가 실현되고 있다는 평가도 나온다.

지방 중소도시인 익산은 어떻게 청년의 선택을 받는 매력적인 도시가 됐을까.

익산시 30대 청년 인구 변동 그래프. /익산시 제공

△30대 순유입 증가…도시 미래 긍정적 시그널

시는 전국적인 인구 감소 추세 속에서 주목할 만한 반전을 써내려가고 있다.

올해 전북 14개 시·군 가운데 가장 많은 30대 청년 인구 유입을 기록하며 활력 도시로의 전환 흐름을 실질적인 수치로 입증하고 있다.

올해 11월 기준 익산의 30대 인구는 지난해 12월 대비 680명 증가했다. 이는 같은 기간 전북 전체 순증 인원(217명)의 3배를 웃도는 수치다.

2~3위인 이웃 도시의 수치를 더해도 익산의 증가세를 따라잡지 못할 만큼, 사실상 익산이 전북 청년 인구 구조를 견인하고 있다고 해도 과언이 아니다.

30대 청년층은 도시의 활력과 직결되는 핵심 세대다. 일자리와 주거 기반을 마련하고 가정을 꾸리며 지역사회에 정착하는 전환기의 인구이기 때문이다.

일찌감치 익산은 청년의 삶 전반을 아우르는 촘촘한 정책 설계를 통해 단순 주소 이전이 아닌 생활 기반 이주와 가족 형성으로 이어지는 변화를 이끌어 냈다.

이는 도시가 다시 살아나고 있다는 강력한 신호이며, 지방소멸 위기를 넘는 인구 구조 전환의 대표적 사례로 주목된다.

익산 청년시청 전경. /익산시 제공

△전국 최초 청년시청…지역 맞춤형 청년정책 선도

그간 시는 청년정책에 진심을 다해 왔다.

앞서 모든 청년 지원을 모아놓은 청년시청을 전국 최초로 신설했으며, 올해는 시정 운영 방향을 ‘그레이트 익산 위드 청년(청년과 함께 성장하는 도시)’으로 설정하고 다양한 사업을 펼쳤다.

시가 추진해 온 다이로움 취업박람회와 청년 창업캠프 등은 청년 일자리 창출에 실질적 효과를 냈고, 근로자 통근버스나 근로자 기숙사 임차비 지원, 타 지역 이동 근로자와 학생을 위한 열차운임비 지원도 큰 호응을 얻고 있다.

여기에 더해 문화·생활 적응을 위한 청년 문화예술패스, 전입청년 웰컴박스 등 정착 지원 패키지도 지속 확대되고 있다.

특히 시는 내년에 ‘두 잇(DO IT) 청년’이라는 구호 아래 청년이 주도하는 정책 기획, 생생 아이디어 발굴, 청년마을 만들기, 고향올래 정착 사업 등 청년이 단순 수혜자가 아닌 참여자이자 실행 주체가 되는 구조를 적극적으로 도입할 방침이다.

익산시가 지난 9월 사단법인 청년과 미래가 주관한 2025년 청년친화헌정대상에서 종합대상을 받고 있다. /익산시 제공

△순이동 사유 ‘주택’…청년 지원 주거정책 ‘주효’

인구 이동 통계에서도 정책 효과가 뚜렷하게 나타났다.

올해 시는 여러 달 동안 전출보다 전입이 많은 순유입 구조를 보였고, 순이동 사유 중에는 ‘주택’이 가장 높은 비중을 차지했다.

실제 지난해부터 시내 주요 생활권에 9500여 세대 규모의 대단위 브랜드 아파트가 잇따라 공급되며 30대 실수요자의 전입이 크게 확대됐다.

이에 발맞춰 시는 청년층의 내 집 마련을 지원하는 주택자금 대출이자 지원사업 기준을 대폭 완화했다. 전입자와 2024년 이후 혼인가구의 경우 대출잔액 상한을 1억 원에서 2억 원으로, 연간 최대 지원금도 300만 원에서 600만 원으로 상향 조정했다.

그 결과 올해 이 사업의 신청자 831명 중 30대는 650명(78.2%), 관외 전입자는 267명(32.2%)으로 나타났다.

양질의 신규 아파트 공급과 익산형 전세·매매 대출 이자 지원 등 청년·신혼부부 맞춤형 주거 지원 정책이 실질적 정주 환경 개선으로 이어졌음을 방증하는 지표다.

청년이 지역에 들어와 살 수 있는 주거 사다리를 설계해 준 덕분에 ‘잠시 머무는 도시’가 아닌 ‘사는 도시’로 이미지가 바뀌고 있는 셈이다.

익산시가 지난 9월 전북청년 생생아이디어 프로그램을 진행하고 있다. /익산시 제공

△출산 증가·생활인구 확대 등 ‘선순환’ 효과

올해 익산의 출생아 수는 1~11월 기준 1009명으로, 2년 만에 1000명대를 회복했다. 이는 청년층 정착이 실제 출산으로 연결되는 흐름이 시작됐음을 의미한다.

생활인구 통계에서도 변화는 확인된다. 행정안전부 자료에 따르면, 지난 6월 기준 익산의 생활인구는 72만 5000명으로 등록인구의 2.7배를 넘었다. 익산이 단순한 경유지가 아니라 머물고 다시 찾는 도시로 전환되고 있다는 의미다.

시민들의 높은 정책 체감도는 다양한 성과로 나타나고 있다. 올해 시는 전북특별자치도 지방소멸대응기금 집행률 최우수 자치단체로 선정됐다. 이를 바탕으로 정부 2026년 지방소멸대응기금 투자계획 평가에서 A등급(24억 원 확보) 등 각종 평가에서도 뛰어난 성적을 얻고 있다.

시 관계자는 “단순히 인구가 늘어난 것만이 아니라 도시에 활력이 생기고 시민이 체감하는 변화가 현실이 되고 있다”며 “청년이 지역에서 살아가고 아이를 낳으며 삶을 그려가는 구조가 정착된 것이 가장 큰 성과”라고 말했다.

이어 “2026년에도 생활·정주인구를 아우르는 실질적 인구정책으로 시민 삶의 질을 높이는 도시, 대한민국 1호 인구 활력 도시 익산을 완성해 나가겠다”고 밝혔다.

익산=송승욱 기자

