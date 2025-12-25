정읍서 70대 보행자 음식물 쓰레기 수거 차량에 치여 숨져

정읍경찰서 전경/전북일보 DB

정읍의 한 아파트 단지 내에서 음식물 쓰레기 수거 차량에 치인 보행자가 숨졌다.

25일 정읍경찰서 등에 따르면 이날 오전 8시 50분께 정읍시 수성동의 한 아파트 단지 내 도로에서 보행자 A씨(70대·여)가 음식물 수거 차량에 치였다.

이 사고로 A씨는 심정지 상태로 인근 병원으로 이송됐으나 숨졌다.

당시 사고는 음식물 쓰레기 수거를 위해 정차한 차량이 다시 출발하는 과정에서 발생한 것으로 조사됐다.

차량 운전자 B씨(60대)는 경찰 조사에서 “보행자를 보지 못했다”는 취지의 진술을 한 것으로 파악됐다.

경찰은 B씨를 교통사고처리특례법 상 치사 혐의로 입건하고 정확한 경위를 조사 중이다.

김문경 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지