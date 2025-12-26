군산시, 지방물가안정관리평가 전국 최우수기관 선정

행안부 평가 ‘가’등급 획득···특별교부세 4,000만원 확보

군사시청 전경

군산시가 행정안전부에서 실시한 ‘2025년 지방물가안정관리평가’에서 전국 최우수기관으로 선정돼 특별교부세 4,000만원을 확보했다.

26일 군산시에 따르면 행정안전부는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 지방공공요금 안정관리, 착한가격업소 활성화, 지방물가안정 노력 등 3개 분야를 종합평가해 우수 지자체를 선정했다.

군산시는 특·광역시, 도, 자치구, 시·군 등 4개 유형으로 구분해 정량·정성 평가를 합산한 이번 평가에서 전국 상위 5%에 해당하는 최고 등급인 ‘가’등급을 받았다.

특히 상·하수도 요금과 종량제봉투 가격 동결을 비롯해 물가안정 관련 민관 관계기관 간담회 개최, 착한가격업소 20개소 신규 지정 및 홍보강화, 매월 물가현황 조사와 물가정보 공개 등 체계적인 물가안정 시책을 추진해 높은 평가를 받았다.

또 휴가철과 명절, 지역축제 기간에는 물가 합동점검반을 운영하고 바가지요금 근절 및 전통시장 장보기 캠페인을 실시하는 등 시기별 맞춤형 물가안정대책을 마련해 대응한 점도 좋은 평가로 이어졌다.

시 관계자는 “어려운 경제여건 속에서도 시민들의 물가부담 완화를 위해 지속적으로 노력해 온 결과가 이번 성과로 나타났다”며 “앞으로도 민생안정을 최우선으로 삼아 물가안정과 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 군산시는 이번에 확보한 특별교부세를 활용해 2026년에도 민생경제 활력을 높이기 위한 다양한 사업을 지속적으로 추진할 계획이다.

