군산시 조촌동행정복지센터 신청사, 29일부터 업무 개시

29일부터 새롭게 업무를 시작하는 조촌동 행정복지센터 /사진제공=군산시

군산시 조촌동 행정복지센터 신청사가 29일부터 본격적인 업무에 들어가며 지역의 새로운 행정·복지 거점으로 자리잡는다.

신청사는 총사업비 91억7,500만원을 투입해 지하 1층~지상 4층, 연면적 2,906.8㎡ 규모로 조성된 제로에너지 건축물로, 지난해 6월 착공 이후 약 1년 6개월 만에 준공됐다.

새 청사는 디오션시티 개발과 대규모 아파트 조성에 따른 행정수요 증가에 대응하기 위해 민원실, 회의실, 수방자재창고 등 기능을 확충하고 사용자 중심으로 설계됐다.

1층 민원실은 면적을 대폭 확대해 쾌적한 민원서비스를 제공하며, 2~4층에는 주민자치프로그램실 6개를 마련해 고질적인 공간 부족 문제를 해소했다.

시 관계자는 “읍면동 청사 신축은 주민 생활과 직결된 사업인 만큼 주민 의견을 최대한 반영해 만족도 높은 공간을 조성하겠다”며 “시민 눈높이에 맞춘 효율적인 행정·복지서비스 제공에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 시는 신풍동과 옥산면 행정복지센터 신축도 단계적으로 추진한다.

신풍동은 현 청사 부지 일원에 신축될 예정으로 2026년 실시설계를 계획하고 있으며, 옥산면은 주민위원회가 선정한 부지에 기본계획 수립과 행정절차를 진행 중이다.

군산=문정곤 기자

