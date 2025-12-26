익산패션단지 주얼리 임대공장 4동 입주 확정

국내외 주얼리 대표기업 둥지…생산·고용·산업 집적 효과 기대

익산제3일반산업단지 내 익산패션단지 전경./사진 제공=익산시

익산시가 조성한 주얼리 임대공장에 유력 기업들이 속속 입주하면서 지역 주얼리 산업 제2의 도약이 기대되고 있다.

26일 시에 따르면, 제3일반산업단지 내 익산패션단지에 마련한 주얼리 임대공장 4개 동 입주기업이 모두 확정됐다.

이를 통해 기업의 설비 부담을 줄이고 산업 집적도를 높이며 지역경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

주얼리 임대공장은 낭산면 구평리 일원에 4개 동으로 지어졌으며, 각 동은 연면적 999~1196㎡ 규모다. 단지 내에 생산·연구개발·폐수처리 시설을 일괄 배치해 기업의 초기 투자 부담을 최소화하고 주얼리 제조에 최적화된 운영 환경을 갖췄다.

임대공장 1·2호에는 귀금속 제조·유통 전문기업 ㈜스태리그룹이 입주했다. 스태리그룹은 국내 코스트코 20개 지점과 캐나다 코스트코 등에 입점한 바 있으며, 2022 소비자가 선택한 브랜드어워드 순금주얼리 부문 1위, 2023 국민선호브랜드대상 순금주얼리 부문 대상을 수상한 바 있다. 익산 생산거점 구축을 통해 고용 확대 등 추가 성장이 기대된다.

3호에는 올해 3월 설립된 익산귀금속제조업협동조합이 입주했다. 공동생산, 원자재 공동구매, 국내외 판로개척 등을 통해 조합 소속 기업들의 생산성과 경쟁력을 동시에 높일 계획이다.

4호에는 수출 중심의 패션주얼리 전문기업 한신주얼리가 들어선다. 1997년 중국 청도에서 설립된 이 기업은 현재 운영 중인 성남 공장을 익산으로 이전해 국내 생산 비중을 확대하고 수출과 내수를 병행하는 구조로 전환할 예정이다.

그동안 시는 주얼리 산업 육성을 위한 기반 조성에 지속적으로 힘써 왔다. 주얼리 공동연구개발센터, 집적산업센터, 도금동, 폐수처리시설 등 핵심 기반시설을 단계적으로 구축해 왔으며 기업들이 고가 장비를 공동활용할 수 있는 환경도 마련해 왔다.

시 관계자는 “국내외 판로를 확보한 경쟁력 있는 기업들이 익산에 입주하게 된 것은 지역 주얼리 산업 육성정책이 성과를 내고 있다는 방증”이라며 “고부가가치 주얼리 산업을지역 성장 동력으로 삼고, 고용 확대와 생산력 강화를 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

익산=송승욱 기자

