익산 제야의 종 행사 열린다

오는 31일 오후 11시 익산 중앙체육공원…자매도시 경주와 이원 생중계

2025 익산 제야의 종 타종식 포스터./사진 제공=익산시

익산시가 한 해를 마무리하고 새해의 희망을 시민과 함께 나누는 ‘2025 익산 제야의 종 타종행사’를 오는 31일 오후 11시 중앙체육공원에서 개최한다.

이번 행사는 경주 APEC 코리아의 성공적 개최를 기념하고 자매도시인 경주와의 유대를 강화하기 위한 특별한 의미도 담고 있다.

양 도시는 이번 행사를 이원 생중계 방식으로 공동 진행하며, 시민들과 함께 2025년을 마무리하고 2026년을 맞이하는 뜻깊은 무대를 꾸민다.

행사는 오후 9시 소원지 참여자 대상 겨울 먹거리 나눔을 시작으로 백제 고취대 및 시립풍물단 사전 공연, 익산·경주 시민 인터뷰 및 덕담, 백제·신라 진상품 교환 퍼포먼스, 양 도시 시민 합창, 타종 및 불꽃놀이 순으로 진행된다.

시민 누구나 자유롭게 참여할 수 있으며, 시민들이 직접 참여해 즐길 수 있는 프로그램이 다채롭게 펼쳐져 현장의 열기를 더할 예정이다.

또 현장에 직접 오지 못하는 시민들을 위해 온라인 생중계도 병행된다.

시는 행사 당일 대규모 인파가 예상되는 만큼 교통통제, 안전요원 배치, 편의시설 확보 등 현장 운영에 만전을 기하고 있으며, 유관기관과 협력해 안전하고 질서 있는 행사를 위한 대응체계도 철저히 마련하고 있다.

시 관계자는 “이번 제야의 종 행사는 익산과 경주의 공동 성과를 기념하고, 시민과 함께 새해 희망을 나누는 상징적인 자리”라며 “2026년 병오년 새해를 따뜻한 마음으로 시작할 수 있도록 정성을 다해 준비하고 있는 만큼 많은 관심을 부탁드린다”고 전했다.

익산=송승욱 기자

