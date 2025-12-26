“여기 계신 분들이 바로 익산의 자부심”

익산시, 2025 시정발전 유공시민 시상식 개최

익산시가 26일 모현도서관 시청각실에서 2025년 시정발전 유공시민 시상식을 진행하고 있다./사진 제공=익산시

익산시가 올 한 해 동안 지역사회 발전을 위해 헌신해 온 시민들의 노고를 기리는 뜻깊은 자리를 마련했다.

시는 26일 모현도서관 시청각실에서 2025년 시정발전 유공시민 시상식을 개최했다.

이 시상식은 보이지 않는 곳에서 묵묵히 나눔과 봉사를 실천하며 위대한 도시 익산의 시정 가치를 몸소 구현해 온 유공시민들을 예우하기 위해 마련됐다.

이 자리에서 정헌율 시장은 지역공동체를 위해 쏟은 유공시민들의 진심 어린 노력에 깊은 존경의 마음을 표하며 직접 표창을 수여했다.

정 시장은 “오늘 이 자리에 계신 분들은 익산의 자부심이자 우리 시정의 역사를 함께 써내려 온 든든한 뿌리”라며 “여러분들의 땀방울이 있었기에 익산이 더 살기 좋은 도시로 도약할 수 있었다”고 감사의 뜻을 전했다.

이어 “2026년에도 시민 한 분 한 분의 노력이 지역의 변화로 이어질 수 있도록, 시정은 늘 시민 곁에서 함께하겠다”고 밝혔다.

한편 시는 앞으로도 시정 곳곳에서 헌신하는 유공시민을 적극 발굴하고, 시민이 주인이 되는 시정 실현을 위한 참여 기반을 지속 확산해 나갈 계획이다.

익산=송승욱 기자

