완주군, 봉동·용진 시내버스 지간선제 3단계 시행

완주군이 내년도 1월 1일부터 완주–전주 시내버스 지간선제 노선개편 3단계(봉동·용진방면)를 전면 시행한다고 밝혔다.

군은 지역 간 이동 효율을 높이고 간선·지선 노선 체계를 재정비해 대중교통 운행의 효율성과 이용 편의를 위해 2021년부터 지간선제를 단계적으로 추진했다.

이번 3단계 개편은 완주와 전주를 연결하는 주요 간선노선의 배차간격을 단축하고, 지역 생활권을 연결하는 지선노선의 환승 편의를 강화해 이용자 중심의 대중교통 체계를 완성하는 단계다.

노선 개편으로 전주에서 봉동·용진 방면 각 마을로 운행되던 전주시내버스 21개 노선은 6개 노선으로 통합돼 봉동교 차고지·둔산코아루아파트·고산터미널까지 규칙적인 배차간격으로 운행된다. 각 마을과 봉동·용진 주요 생활권을 연결하는 구간은 완주 마을버스가 담당해 접근성을 높인다.

군은 대중교통 이용 수요가 많은 운곡지구와 삼봉지구에는 균일한 배차 간격으로 버스를 운행하고, 신규 산업단지인 테크노밸리 2단지에는 순환 마을버스 노선과 읍·면 간 연결노선을 신설·운영해 교통 편의를 확대할 계획이다.

주요 변경 사항으로 시내버스 500번과 501번 노선을 신설해 이번 개편으로 폐지되는 용진 방면 54번~58번 노선을 대체한다. 해당 노선은 봉동회차지에서 평화동종점까지 운행되며, 각 마을에서 읍·면 소재지까지는 마을버스 56번과 58번이 운행된다.

기존 시내버스 △508번 △536번 △542번 △545번 △546번 노선이 폐지되고, 이를 대체하는 550번 노선이 신설돼 둔산코아루아파트에서 평화동종점까지 균일한 배차 간격으로 운행된다. 각 마을 구간은 마을버스 51번, 52번, 53번, 54번, 55번이 연계 운행된다.

완주군은 노선개편으로 인한 주민 혼선을 최소화하기 위해 시내·마을버스 노선 안내책자, 버스정류장 노선안내도, 버스정보도착안내단말기(BIT), 마을방송, 현수막 게첨 등으로 알릴 예정이다.

이번 개편으로 기존 읍·면 소재지까지 시내버스를 이용할 경우 1,700원이던 요금이 마을버스 이용 시 500원으로 낮아져 최대 1,200원의 교통비 절감 효과가 기대된다. 다만, 전주로 이동하기 위해 시내버스로 환승할 경우에는 1,150원의 요금이 추가된다.

