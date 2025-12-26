이전기사
전북일보로고

화산농협 도정공장 새단장…완주 북부권 쌀 가공 현대화
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-12-26 19:44 (Fri)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 완주

화산농협 도정공장 새단장…완주 북부권 쌀 가공 현대화

김원용 웹승인 2025-12-26 16:49 수정 2025-12-26 17:42 
6개면 농가 편익 증대

 ‘완주 북부권 거점 도정공장 현대화 사업’ 준공식이 지난 24일 완주군 화산면 중리 현지에서 열렸다. /완주군 제공

완주군 화산농협(조합장 김종채)이 24일 화산면 중리 현지에서  ‘북부권 거점 도정공장 현대화 사업’ 준공식을 열었다.

화산농협 도정공장은 1975년 개인 임도정 공장을 인수해 운영해 온 시설로, 50여 년간 사용되면서 시설 현대화 필요성이 꾸준히 제기됐따. 특히 완주군 북부권인 고산·비봉·화산·경천·운주·동상 등 6개면 주민들이 이용하는 곳임에도 생산성이 떨어져 주민 불편이 컸다.

완주군은 ‘전북쌀 품질 고급화 시설개선사업(도비)’과 ‘완주 북부권 도정공장 현대화 지원사업(군비)’을 연계해 총 19억원의 사업비를 들여 화산농협 도정공장의 노후시설을 전면 개선했다. 

군은 이번 현대화 사업으로 완주군 북부권 쌀 산업의 경쟁력 강화와 지역 농업 기반 안정화에 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.

완주=김원용 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#화산농협 #도정공장 현대화 #완주 북부권
김원용 kimwy@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr