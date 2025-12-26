화산농협 도정공장 새단장…완주 북부권 쌀 가공 현대화

6개면 농가 편익 증대

‘완주 북부권 거점 도정공장 현대화 사업’ 준공식이 지난 24일 완주군 화산면 중리 현지에서 열렸다. /완주군 제공

완주군 화산농협(조합장 김종채)이 24일 화산면 중리 현지에서 ‘북부권 거점 도정공장 현대화 사업’ 준공식을 열었다.

화산농협 도정공장은 1975년 개인 임도정 공장을 인수해 운영해 온 시설로, 50여 년간 사용되면서 시설 현대화 필요성이 꾸준히 제기됐따. 특히 완주군 북부권인 고산·비봉·화산·경천·운주·동상 등 6개면 주민들이 이용하는 곳임에도 생산성이 떨어져 주민 불편이 컸다.

완주군은 ‘전북쌀 품질 고급화 시설개선사업(도비)’과 ‘완주 북부권 도정공장 현대화 지원사업(군비)’을 연계해 총 19억원의 사업비를 들여 화산농협 도정공장의 노후시설을 전면 개선했다.

군은 이번 현대화 사업으로 완주군 북부권 쌀 산업의 경쟁력 강화와 지역 농업 기반 안정화에 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.

