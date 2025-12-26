완주 와일드&로컬푸드축제, 전북 최우수축제 선정

도비 7000만 원 확보…주민참여 돋보이는 탄탄한 운영 호평

완주와일드&로컬푸드축제에 참가한 어린이들이 와일드체험을 즐기고 있다. /완주군 제공

완주군 대표축제인 완주와일드&로컬푸드축제가 ‘전북특별자치도 대표축제 평가’에서 ‘최우수 축제’로 선정됐다.

완주군은 완주와일드&로컬푸드축제가 전북특별자치도 최우수 축제 선정과 함께 도비 7000만 원을 지원받게 됐다고 26일 밝혔다.

전북특별자치도가 주관하는 시군 대표축제 선정평가는 전문가 현장평가와 발표평가를 통해 이뤄졌다.

지난 9월 26일부터 28일까지 3일간 고산자연휴양림 일원에서 개최된 제13회 완주 와일드&로컬푸드축제는 ‘완주에서 본능을 깨워라! 와일드한 액션, 거침없는 미식여행!’이라는 슬로건으로 축제 주제에 충실한 콘텐츠들과 관광객 편의 및 안전시설을 보강해 재미와 맛의 매력을 더했다는 평가다.

특히 지역주민들의 참여를 중심으로 완주군 특산품과 축제 캐릭터인 ‘펄떡이’를 활용한 운영이 돋보였다.

지역주민들은 공연·체험·먹거리 부스 운영부터 축제장 시설조성·안전 분야까지 축제 전반에 참여했으며, 전문가 컨설팅 등으로 축제의 질을 높였다.

기존 리틀와푸족, 트리익스트림 등 와일드체험과 13개 읍면 로컬밥상 등 지역먹거리의 탄탄한 운영과 더불어 완주 9품, ‘펄떡이’를 활용한 상품개발 및 경관조성은 축제 브랜드화에 한몫 했다는 평가를 받았다.

완주군은 2026년 축제에서 가족단위 방문객을 위한 프로그램 강화, 축제장 경관 보완, 친환경축제 확대 운영 등을 통해 한 단계 더 성장하는 축제를 준비할 계획이다.

완주=김원용 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지