[전북경제 결산] ‘반등’ 없이 ‘버티기’의 2025년

전북 경제, 반등 대신 한계 확인에 그쳐 사업포기로 건설업체 면허반납도 속출

2025년 전북 경제는 반등보다 버팀이 앞선 한 해였다. 전국을 덮친 저성장 기조 속에서 전북 역시 뚜렷한 회복의 전환점을 만들지 못한 채, 구조적 취약성이 다시 한 번 드러났다. 소비와 투자, 고용 전반에서 체감 경기는 좀처럼 살아나지 않았고, 지역 경제는 연중 긴 호흡의 인내를 요구받았다.

민간 소비 회복은 끝내 동력을 얻지 못했다. 고금리와 생활비 부담이 이어지면서 도내 소상공인과 자영업자의 체감 경기는 한겨울에 머물렀다. 매출 감소와 고정비 부담은 상권 전반을 압박했고, 폐업과 휴·폐점이 반복되는 악순환이 이어졌다. 지역 내 소비 진작 정책이 추진됐지만, 경기 흐름을 바꾸기에는 역부족이었다는 평가가 뒤따른다.

제조업 중심의 산업 구조 역시 한계를 드러냈다. 중소기업 비중이 높은 전북 제조업은 원자재 가격 상승과 수요 둔화의 이중 부담을 고스란히 떠안았다. 대규모 투자 유치 성과는 제한적이었고, 전통 산업의 경쟁력 약화 속에서 신산업 전환 속도는 기대에 미치지 못했다. 산업 구조 고도화의 필요성은 거듭 제기됐지만, 현장에서는 체감 변화가 크지 않았다.

고용 시장도 활력을 잃었다. 청년층의 수도권 유출은 계속됐고, 지역 내 양질의 일자리 부족은 구조적 문제로 남았다. 인구 유출은 소비와 산업 기반을 동시에 약화시키며, 지역 경제의 지속 가능성에 부담으로 작용했다. ‘사람이 남지 않는 성장’의 한계가 더욱 선명해진 한 해였다.

건설업계의 사정은 더욱 빠듯했다. 연초부터 사업포기로 면허를 반납하는 사례가 속출했고 민간은 물론 공공공사마저 외지대형거설업체들이 독차지 하면서 설자리가 점점 좁아지고 있다.

지역 경제의 돌파구로 기대를 모았던 새만금 개발은 여전히 논쟁의 중심에 섰다. 인프라 구축은 이어졌지만, 산업과 고용으로 연결되는 실질적 효과는 제한적이라는 지적이 반복됐다. 장기 프로젝트에 대한 피로감과 함께, 지역 경제와의 연계가 느슨하다는 비판도 끊이지 않았다.

그럼에도 전북도는 재정과 정책을 통해 출구를 모색했다. 민생 안정과 경제 회복을 내건 예산 확대, 창업·스타트업 지원, 수소·친환경 산업 육성 전략 등이 추진됐다. 단기적인 경기 부양보다 중장기 체질 개선에 방점을 찍은 선택이었다. 다만 이러한 정책이 실제 산업 경쟁력 강화와 안정적인 일자리 창출로 이어질 수 있을지는 여전히 과제로 남아 있다.

2025년의 전북 경제는 위기와 가능성이 교차한 지점에 서 있었다. 당장의 성과는 미약했지만, 구조 전환의 필요성만큼은 분명해졌다. 버티기의 시간을 넘어 변화의 궤도에 오를 수 있을지, 전북 경제의 다음 시험대는 2026년 이후에 놓여 있다.

