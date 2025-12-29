㈔한국문인협회 전주지부, 제10대·제11대 회장 이취임식 성황

㈔한국문인협회 전주지부의 제10대·제11대 회장 이·취임식이 성황리에 열렸다. /사진=전주문인협회

㈔한국문인협회 전주지부(이하 전주문인협회)는 최근 ‘전주문인협회, 제10대·제11대 회장 이·취임식’을 성황리에 마쳤다고 29일 밝혔다.

전주 벽계가든 2층 연회장에서 열린 이번 행사는 예향의 고장답게 전주문인협회의 회원을 비롯해 최무연 전북예총 회장, 정두영 전주예총 회장, 이형구 전 전북시인협회장, 백승관 전북미술협회장 등 130여 명의 지역문화예술인들이 참석해 전주문인협회의 원년 새 항해를 독려하고 축하했다.

제10대 김현조 회장은 이임사를 통해 “전주가 예향의 고장이라고는 하지만 그 명성을 잃은 지 오래”라며 “앞으로도 전주문인협회의 성장과 발전에 끝까지 함께하겠다”고 말했다.

이어 제11대 전재영 회장은 “전주가 지닌 깊은 문화적 전통과 문학적 자산을 바탕으로 전북특별자치도의 문화예술 전반이 동반성장할 수 있도록 전주문인협회의 발전을 위해 최선을 다하겠다”며 “문학으로 더 넓은 세상과 소통하고, 더 깊은 울림을 줄 수 있도록 회원 여러분의 협조와 성원 바란다”고 취임사를 밝혔다.

새 집행부는 ‘젊은 활력’으로 문화에 새 기운을 모아줄 수 있게 되도록 젊고 문학에 대한 열정이 뛰어난 이들로 구성됐다. 전주문인협회는 서로의 이야기를 품고 세상에 희망과 위로를 전하는 시민들을 위한 문학의 집이 될 수 있도록 앞으로도 지역 문화 창작 활성화와 문화 저변 확대를 위해 다양한 사업과 행사를 기획해 나갈 계획이다.

전현아 기자

