염분도 못 뺀 새만금 농생명용지, 축소부터 거론되나

10년째 경작 기반 미완성…산업·재생에너지 중심 개발 속 활용 논쟁 재점화 산업용지 비중 확대 전망에 지역 농업계 “6차 산업 기반부터 살려야”

새만금 농생명용지 사료작물 재배 현장./사진=전북일보DB

농업을 전제로 조성된 새만금 농생명용지가 기본계획 수립 이후 10년이 지나도록 염기제거 등 경작의 전제 조건조차 갖추지 못한 상태에 머물러 있다.

이런 가운데 새만금 개발의 무게중심이 산업용지 확대와 재생에너지 전환으로 옮겨가면서, 농생명용지의 축소 가능성까지 거론되고 있다.

30일 전북일보 취재를 종합하면 새만금 농생명용지는 2014년 세워진 국토교통부 토지이용계획상 9430㏊ 규모로 전체 새만금 간척지의 약 32%를 차지한다.

전북특별자치도와 새만금개발청은 이 공간을 첨단농업 시험연구단지와 농산업클러스터, 스마트팜, 복합곡물단지, 종자생명단지, 말산업복합단지 등 고부가가치 농생명산업과 농업·생태 기능이 결합된 대규모 공간으로 조성하겠다는 구상을 제시해왔다.

하지만 실제 현장에서 본격적으로 활용되고 있는 면적은 제한적인 수준에 그치고 있다.

현재 농생명용지 가운데 복합곡물전문생산단지로 운영되는 곳은 499㏊ 뿐으로, 전체의 5% 정도에 불과하다.

일부 구역에서 사료작물 재배와 실증사업이 진행되고 있지만, 스마트팜·종자생명·말산업 단지 등 핵심 사업은 가시적인 성과로 이어지지 못하고 있다는 평가가 지배적이다.

지역 농업계는 이런 지연의 근본 원인으로 간척지 특성에 따른 염분 문제를 지적한다.

염분 제거가 선행되지 않으면 정상적인 작물 재배 자체가 어렵지만, 농생명용지 지정 이후 염분 제거를 위한 종합 계획이나 단계별 추진 로드맵이 제대로 마련되지 않았다는 것이다.

한국인증농산물생산자협회 자체 조사에 따르면 새만금 농생명용지의 평균 염도는 2~4% 수준이며, 일부 구역은 7%를 넘는 곳도 확인되고 있다.

이런 흐름 속에서 새만금 개발의 무게중심이 산업용지 확대와 재생에너지 중심으로 이동하면서, 현재 새만금 전체 용지의 약 10% 수준인 산업용지는 향후 최대 20%까지 확대될 수 있다는 전망이 나온다.

이에 따라 농생명용지를 관할하는 농림축산식품부와의 협의가 선행돼야 한다는 전제 속에서, 농생명용지는 기존 약 31%에서 25% 안팎으로 줄어들 가능성도 함께 거론되고 있다.

지역 농업계는 농생명용지가 갈수록 줄어드는 구조 속, 남아 있는 부지마저 산업용지로 대체하려는 접근에 근본적인 문제가 있다고 보고 있다.

전북이 전통적인 농도(農都)인 만큼, 산업단지 유치 경쟁에만 매달리기보다 농업을 중심으로 한 차별화 전략이 필요하다는 주장이다.

특히 농산물 생산(1차)에 가공·유통(2차), 체험·관광(3차)이 결합된 이른바 ‘농업의 6차 산업’은 농생명용지에서 충분히 구현 가능한 산업 구조라는 점에서, 이를 외면한 채 산업용지 전환에만 치중하는 것은 경쟁력 측면에서도 설득력이 떨어진다는 지적이 나온다.

오형근 (사)한국인증농산물생산자협회 회장은 “농생명용지는 산업용지의 대체재가 아니라 농업의 6차 산업, 즉 융복합산업을 구현할 수 있는 공간”이라며 “농산물 생산과 가공, 식품·제약, 체험·관광까지 이어지는 구조 자체가 이미 산업인데, 염분 제거 같은 기초 작업조차 이뤄지지 않은 상태에서 산업단지 전환부터 거론하는 것은 순서가 뒤바뀐 접근”이라고 말했다.

이준서 기자

