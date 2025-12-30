전주시, 국장급 보직인사…내년 1월 2일자

윗줄 왼쪽부터 김칠현 광역도시기반조성국장, 김현옥 복지환경국장, 김성수 건설안전국장, 강병구 자원순환녹지국장, 김용삼 대중교통국장, 김인택 상하수도본부장, 이영섭 도서관평생학습본부장, 국승철 완산구청장, 이기섭 덕진구청장 /전주시

전주시는 30일 4급(서기관) 국장급 전보인사(내년 1월 2일자)를 단행했다.

이번 인사에서 서기관으로 승진한 김칠현 녹지정원과장과 김현옥 생활복지과장, 김성수 건축과장, 김인택 하수과장이 각각 광역도시기반조성국장, 복지환경국장, 건설안전국장, 상하수도본부장으로 임명됐다.

또 교육에서 복귀한 강병구 서기관은 자원순환녹지국장으로, 김용삼 완산구청장은 대중교통국장으로, 이영섭 자원순환녹지국장은 도서관평생학습본부장으로 자리를 옮긴다.

이와 함께 완산구청장에는 국승철 건설안전국장이, 덕진구청장에는 이기섭 상하수도본부장이 발령됐다.

한편 박남미 도서관평생학습본부장은 교육에 들어가며, 김종성 덕진구청장과 진교훈 복지환경국장, 최준범 대중교통국장은 공로연수에 들어간다.

강정원 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지