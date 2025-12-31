고창 친환경쌀, 제주 학교급식 공급 ‘전국 1위’ 선정

한결영농조합법인, 서울 이어 제주까지 진출

고창 한결영농조합법인(대표 박종대) 전경. 사진제공=고창군

고창군이 제주특별자치도가 실시한 친환경 쌀 학교급식 공급업체 선정 공모에서 고창 한결영농조합법인(대표 박종대)이 전국 1위로 선정됐다고 31일 밝혔다.

이번 공모는 제주특별자치도가 오는 2026년 3월부터 2028년 2월까지 2년간 도내 초·중·고등학교와 유치원, 특수학교 등에 공급할 친환경 쌀 생산자단체를 선정하기 위해 추진됐으며, 전국 단위 경쟁을 통해 엄격한 평가가 이뤄졌다.

선정 결과에 따라 한결영농조합법인은 앞으로 2년간 제주도 내 학교, 유치원, 어린이집, 비인가 대안학교, 지역아동센터 등 급식기관에 고창산 친환경쌀을 안정적으로 공급하게 된다. 이를 통해 약 10만 명의 어린이와 청소년들에게 고창 친환경쌀이 제공될 예정이다.

이번 평가는 친환경 백미, 찹쌀, 찹쌀현미, 현미 등 유기·무농약 인증 쌀을 공급할 수 있는 생산자단체를 대상으로 진행됐다. 학교급식지원실무위원회의 1차 서류평가(35%), 2차 현장평가(45%), 3차 품평회(20%)를 거쳐 최종 순위가 결정됐으며, 한결영농조합법인은 전 과정에서 높은 점수를 받아 1위를 차지했다.

한결영농조합법인은 최신 시설을 갖춘 가공·저장 시스템을 바탕으로 잔류농약 검사와 품종 검사를 철저히 실시하고 있으며, 수매 단계부터 엄격한 품질 기준을 적용하고 도정·포장 과정에서도 이력 관리와 위생 관리를 체계적으로 운영하고 있다. 이를 통해 안전하고 신뢰할 수 있는 친환경 쌀 생산 체계를 구축했다는 평가를 받고 있다.

박종대 대표는 “서울시 학교급식 친환경 양곡 공급단체 1위 선정에 이어 제주특별자치도에서도 1위로 선정돼 고창쌀의 우수성이 다시 한번 입증됐다”며 “기후변화와 생산비 증가 등 어려운 여건 속에서도 친환경 재배 기준을 성실히 지켜온 농가들의 노력이 오늘의 경쟁력을 만들었다”고 말했다.

고창군 관계자는 “생산단지 농가들의 꾸준한 친환경 농업 실천과 한결영농조합법인의 전문적인 품질 관리 역량이 결합돼 전국 최고 수준의 경쟁력을 입증한 결과”라며 “이번 선정을 계기로 고창 친환경 농산물의 브랜드 가치가 더욱 높아질 것으로 기대한다”고 밝혔다.

고창=박현표 기자

