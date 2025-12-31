鄭, 마지막 날도 호남에서…혁신당 견제·지지기반 공고화 포석

더불어민주당 정청래 대표가 31일 전북 전주시 더불어민주당 전북특별자치도당 컨퍼런스룸에서 열린 전북 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다.연합뉴스

더불어민주당 정청래 대표가 올해 마지막 날인 31일 전북 전주를 찾았다.

지난 8월 당 대표 취임 후 첫 공식 일정으로 전남 나주 수해 복구 현장을 찾았던 정 대표는 마지막 일정도 호남을 선택, 내년 지방선거를 앞두고 '집토끼'를 단속하는 동시에 자신에 대한 지지세 공고화를 위해 호남에 공을 들이는 모습이다.

정 대표는 이날 민주당 전북도당에서 열린 최고위원회의에서 "민주주의에 헌신한 전북 도민에게 이제는 국가가 보상해야 한다는 생각을 쭉 갖고 있었다"며 "최고위 회의 장소도 마지막은 전북으로 해야겠다는 생각으로 이곳에 왔다"고 밝혔다.

이어 "당 호남발전특별위원회의 노력으로 전북은 내년 사상 첫 10조원 예산 시대를 열었다"며 "어머니 고향인 전북을 위해서 정말 눈부실 만큼 괄목상대하게 변화·발전했다는 것을 피부로 느낄 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

또 "내년 6월 지방선거에선 억울한 '컷오프'를 없애고 당원이 참여하는 완전한 경선으로 가장 경쟁력 있는 후보를 공천하겠다"며 당원 주권 시대를 재차 강조했다.

정 대표의 이날 호남 방문을 두고 이른바 우당(友黨)인 조국혁신당의 조국 대표가 최근 호남을 찾는 등 지방선거를 앞두고 존재감 확보에 나선 것을 견제하기 위한 차원이라는 해석이 정치권에서 나온다.

앞서 민주당은 지난 4월 전남 담양군수 재선거에서 조국혁신당에 패배하는 등 호남에서 혁신당과 경쟁하고 있다.

당내에서는 정 대표의 잦은 호남 방문을 자신의 지지세를 강화하기 위한 포석으로 보는 시각도 적지 않다.

정 대표는 차기 당 대표를 뽑는 내년 8월 전당대회를 앞두고 이른바 1인1표제를 재추진하겠다고 밝힌 상태로, 수도권을 제외하고는 호남의 권리당원 비율이 지역에서는 가장 높은 상태다.

이와 관련, 정 대표는 이날 최고위원 보궐선거에 출마한 이성윤 의원(전북 전주시을)에게 발언 기회를 주기도 했다.

정 대표 측 인사인 이 의원은 당원주권 시대를 열겠다며 보선에 도전했다. 1인1표제로 상징되는 당원주권 시대는 정 대표 공약이다.

앞서 정 대표는 지난 6·3 대선 전에도 '호남 한달살이'를 천명하고 호남에서 선거운동을 했다.

당시 당내에서는 정 대표가 민주당 텃밭에서 대선 선거운동을 한 것을 두고 올 8·2 전대를 위한 선거운동 차원으로 보는 시각이 적지 않았다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지