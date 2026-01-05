적십자사 전북지사, 제빵 봉사활동으로 2026년 시작

제빵 봉사활동으로 새해를 시작한 적십자사 전북지사 임직원들이 기념촬영을 하고 있다. /적십자사 전북지사

대한적십자사 전북특별자치도지사(회장 김홍식)가 지난 2일 대한적십자사 임직원과 봉사원 총 30여 명이 참여한 가운데 2026년 시무식으로 제빵 봉사활동을 실시했다.

이번 활동은 2026년 업무 시작을 알리는 첫 공식 일정으로, 적십자사 전북지사는 지난 2015년부터 매년 새해 시무식을 대신해 봉사활동을 진행하고 있다.

제빵 봉사활동 재료비는 적십자 직원들이 매월 1인당 5000원 씩 자발적으로 모으고 있는 직장봉사회 기금 50만 원으로 마련됐다.

이날 적십자사 임직원과 봉사원들은 소시지빵 150개를 직접 만들어 지역 아동복지센터와 장애인자립센터, 마을 경로당 등에 전달했으며, 봉사 후에는 헌혈 버스에도 동참해 생명 나눔을 실천했다.

봉사에 참여한 채봉덕 봉사원은 “시무식 봉사에 꾸준히 참여하고 있는데, 제빵 봉사처럼 봉사로 새해를 시작하는 방식이 적십자 이념과 잘 어울린다고 느낀다”며 “이렇게 다양한 봉사로 한 해의 출발을 함께하는 시간이 늘 의미 있게 다가온다”고 말했다.

김홍식 회장은 “새해를 봉사로 시작하며 나눔의 의미를 다시 생각하는 시간이었다”며 “올해도 재난과 위기 상황에서 도민 곁을 지키는 역할을 충실히 이어가겠다”고 했다.

김문경 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지