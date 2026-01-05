민주당 전북도당, “지방선거 압승으로 전북 대도약” 결의

내란 종식·민생 회복 한목소리 공정하고 깨끗한 선거 다짐

더불어민주당 전북특별자치도당(위원장 윤준병)은 5일 전북자치도당사에서 ‘신년인사회’를 열었다.

이날 신년인사회에는 도당위원장인 윤준병 국회의원과 이원택·안호영 국회의원, 송태규 익산갑지역위원장, 김관영 지사, 문승우 도의장, 정헌율 익산시장(전북시장군수협의회장), 전영배 노인위원장, 민주당 소속 시장·군수, 시·군의장, 당직자 및 당원 등 300여명이 참석했다.

윤준병 위원장은 “이번 지방선거를 통해 전북 발전의 내용이 풍부하게 논의되고 잘 다듬어지는 한 해가 되길 바란다”며 “도당 차원에서 도와 시·군의 정책안을 체계적으로 정리·집약해 전북 미래를 위한 디딤돌을 만들겠다”고 밝혔다.

송태규 익산갑 지역위원장은 이날 ‘붉은 말의 기운이 민생 회복을 향해 달려가자’는 내용의 자작시를 낭송하며 분위기를 고조시켰다.

이원택 국회의원(군산·김제·부안 을)은 “전북 당원들의 단결된 힘으로 윤석열 내란을 막아냈지만, 내란 종식을 위한 길은 아직 남아 있다”며 “이재명 정부와 국민의 승리를 위한 지방선거 과정에서 민생 회복을 실현할 정책과 비전을 함께 만들어 가자”고 말했다.

안호영 국회의원(완주·진안·무주)은 “이재명 대통령이 윤석열 내란의 혼란을 극복하고 정상화를 통해 대한민국 재도약을 이루자고 강조했다”며 “에너지 전환과 맞물린 용인 반도체 클러스터의 지방 이전은 지방 주도 성장을 위한 절실한 국가 과제”라고 강조했다.

김관영 지사는 “강원·제주와 비교해도 전북은 5극과 함께할 수 있는 잠재력이 크다”며 “전북 중심으로 이재명 대통령의 지방 주도 성장을 이끌어 전북 대도약의 원년이 되길 기대한다”고 밝혔다.

문승우 도의장은 “윤준병 도당위원장을 중심으로 하나로 뭉쳐 지방선거 압승을 이뤄내자”며 결의를 다졌고, 정헌율 익산시장(전북시장군수협의회장)은 “이재명 대통령의 성공을 위해 지방선거에서 압도적인 승리를 만들어 내자”고 강조했다.

전영배 노인위원장은 “전북이 하나 돼 지방선거 승리의 힘을 모으고 전북 역사의 새로운 전기를 만들자”고 말했다.

참석자들은 서주영 전북도당 수석대변인의 선창에 따라 ‘내란청산, 민생회복, 하나되어 전북발전’, ‘지방선거 압승으로 희망전북 이룩하자’는 구호를 함께 외치며 신년을 맞이해 각오를 다졌다.

