용인 반도체 이전 논란, 국민의힘 전북도당-안호영 의원 ‘설전’

국민의힘 “무리한 발상” 비판에 안호영 “수도권 출장소냐” 맹비난

‘용인 삼성전자 반도체 클러스터’의 전북 이전을 둘러싸고 더불어민주당 안호영 의원과 국민의힘 전북도당이 정면충돌했다.

국민의힘 전북특별자치도당은 8일 보도자료를 내고 “‘내란 종식의 길은 용인 삼성전자의 전북 이전’이라는 안호영 의원의 발언은 지방선거를 앞둔 시점에서 도민의 감정을 자극하는 무리한 발상”이라고 비판했다.

도당은 “안 의원은 국가 핵심 전략 산업 이전을 정치적 주장과 결합했다”며 “내란 종식이라는 정치 프레임과 국가 전략 산업 이전을 연결하는 것은 표를 얻기 위한 정치적 계산이자 기업에 부담을 주는 행위”라고 지적했다.

이어 “(이런 주장은) 설득이 아니라 협박으로 비칠 뿐”이라며 “전북 발전은 자극적인 정치 언어나 프레임 씌우기로 이뤄지지 않는다”고 덧붙였다.

이에 안호영 의원은 즉각 반박 입장문을 내고 국민의힘 전북도당을 강도 높게 비판했다.

안 의원은 “참으로 개탄스럽다”며 “전북의 미래를 걱정해야 할 도당이 수도권 기득권을 대변하며, 에너지 전환을 통한 국가 성장 전략을 ‘정치적 계산’으로 폄훼하고 있다”고 반박했다.

특히 “국민의힘 전북도당은 ‘수도권 정당의 전북 출장소’입니까?”라고 직격탄을 날리며 “내란을 옹호하여 도민으로부터 사퇴 요구를 받았던 조배숙 의원이 여전히 도당위원장 자리를 지키고 있다”고 지적했다.

안 의원은 ‘내란’의 의미를 구체화하며 자신의 주장을 정당화했다.

그는 “윤석열 정부가 새만금 예산을 난도질하고 새만금 기본계획을 일방적으로 폐기한 행위는 전북 도민의 삶을 파괴한 명백한 ‘미래 테러’였다”고 주장했다.

또한 “전력 대책 없이 용인에 산단을 몰아넣어 전북을 송전탑 갈등의 구렁텅이로 밀어 넣은 ‘에너지 내란’은 지금 이 순간에도 도민의 생존권을 위협하고 있다”며 “이 실체적 고통을 바로잡는 것이야말로 진정한 내란 종식의 시작”이라고 강조했다.

안 의원은 “용인 반도체를 전북으로 이전하는 것은 전기가 없어 멈춰 설 위기에 처한 대한민국 반도체 산업을 구하기 위한 ‘산업적 필연’”이라며 “수도권 이기주의 대변을 즉각 중단하고 에너지 전환을 통한 국가 성장의 길을 여는 데 초당적으로 협력할 것”을 촉구했다.

육경근 기자

