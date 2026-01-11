김윤덕 장관 “미래 국토교통 기술력으로 국민 체감형 혁신 추진할 것“

6일부터 CES 2026 참석, 국토교통 기술 성과 확인…참여기업 간담회도 개최 구글 웨이모 방문. 올해 본격 실시 예정인 자율주행 실증도시 운영전략 논의

김윤덕 국토교통부 장관이 미국에서 열린 CES에서 국내 스타트업 기업 제품을 소개받고 있다. /국토부 제공

김윤덕 국토교통부 장관이 지난 6~8일까지 미국 라스베가스에서 열린 ‘2026 국제 전자제품 박람회(CES)'에 참석하고 샌프란시스코를 방문했다.

김 장관은 스타트업 및 혁신 기업이 밀집한 Tech West(Venetian Campus)에 위치한 K-스타트업 통합관, 통합한국관(KOTRA) 등을 방문해 우리나라 중소·중견기업 및 스타트업의 기술력을 살펴봤다.

특히 자율주행, AI 기반 안전점검, 디지털 트윈 등 국토교통 분야에 활용할 수 있는 기술 성과를 직접 확인했다.

7일에는 주요 글로벌 기업이 전시된 Tech East(Las Vegas Convention Center, LVCC)를 방문해 아마존(Amazon), 퀄컴(Qualcomm) 등 해외 기업과 현대차, 삼성전자 등 국내 기업의 핵심 기술을 살펴보고, 국토교통 산업 경쟁력 강화를 위해 세계 선도기술을 보유한 기업들의 협력을 당부했다.

이어 중소기업·스타트업과 함께한 CES 참여기업 간담회도 개최했다.

8일에는 샌프란시스코를 방문해 현지에 체류 중인 한인 유학생과 간담회를 갖고 국토교통 분야 국제공동연구 현황 공유 및 해외 연구자·유학생을 위한 지원방안을 논의하고 현지 유학생들의 애로사항을 들었다.

또 자율주행 선도기업 웨이모를 방문해 기업 현황 및 서비스 운영에 대한 브리핑을 받고, 실제 도심 내 운행중인 완전 무인 로보택시를 시승하며 완전 자율주행 기술 수준과 안전관리 체계를 직접 확인했다.

아울러 샌프란시스코 공항을 방문해 활주로 종단에 설치된 활주로 이탈방지 시설을 시찰하고도 미국 연방항공청(FAA), 샌프란시스코 공항(SFO)과 기술현황을 공유했다.

김 장관은 “이번 CES 2026 참관을 통해 살펴본 차세대 기술 동향을 바탕으로 국토교통 산업이 기술 변화에 효과적으로 대응할 수 있는 방안을 살펴보고, 우수 해외인재 유치를 위한 신진연구자 지원사업도 추진할 것”이라며 “자율주행 기업 현장방문 경험을 국내 자율주행 실증도시 운영과 자율주행 상용화를 위한 제도 개선에 적극 반영하겠다”고 강조했다.

백세종 기자

