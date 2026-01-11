이전기사
[속보] 한병도 의원 민주당 원내대표 결선투표 진출
2026-01-11
[속보] 한병도 의원 민주당 원내대표 결선투표 진출

강인석 2026-01-11 17:47

Second alt text

[속보] 한병도 의원(3선·전북 익산을)이 민주당 원내대표 결선 투표에 진출했다. 한 의원은 백혜련 의원(3선·경기 수원을)과 결선투표를 하게 된다.

한 의원은 11일 오후 국회에서 실시된 민주당 원내대표 선거에서 과반 득표자가 없어 실시된 결선투표에 진출했다.

민주당 소속 국회의원들은 이날 원내대표 선거에 출마한 한병도, 진성준(3선· 서울 강서을), 박정(3선·경기 파주을), 백혜련 의원 등 4명의 후보를 대상으로 1차 투표를 실시했지만 과반 득표자가 나오지 않았다.

민주당 원내대표는 1차 투표(의원 투표 80%·권리당원 투표 20%)에서 과반 득표자가 나오지 않으면 1·2위 득표 의원간의 결선 투표를 통해 선출한다.

강인석 kangis@jjan.kr
