노병섭 대표, ‘빛의 혁명, 전북교육 대개혁’ 제2 공약 발표

표절과 관련해선 "학자로서 양심 문제로 해서는 안 될 문제”

노병섭 전국교육자치혁신연대 상임대표는 14일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 ‘빛의 혁명, 전북교육 대개혁’ 정책 제2 공약을 발표했다./전북일보

노병섭 전국교육자치혁신연대 상임대표는 14일 최근 전북 교육계에 논란이 되고 있는 ‘표절 사태’와 관련 “학자로서 양심 문제이며, 해서는 안 될 문제”라고 했다.

노 대표는 이날 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 ‘빛의 혁명, 전북교육 대개혁’ 정책 제2 공약을 발표하면서 ‘교육장 공모제 추진’이라는 파급적 제안을 했다.

지역 실정을 가장 잘 알고 있는 교원(평교사 이상)을 내세워 ‘행정관리’가 아닌 철학·소통 능력·민주적 리더십을 높이겠다는 취지다.

노 대표는 “전북교육청은 문제를 관리하는 기관이 아니라 문제를 해결하는 기관으로 거듭나야 한다"며 "이를 위해 학교 갈등, 위기 상황 발생 시 즉각 출동하는 초기 진단 지원 시스템 ‘학교 지원 최우선 전북 교육청 119 체계’를 구축하겠다” 고 밝혔다.

이어 “교육청의 조직과 인사 시스템 전면 개혁이 필요하다”면서 “‘교장 내부형 공모제’를 확대하고, ‘지역 교육장’을 지역에서 추천할 수 있게 하는 공모제 방식을 추진하겠다”고 약속했다.

또한 “학교 행정업무 경감을 위해 행정 센터로 전환하겠다”며 “교사는 가르치고, 학생은 배우는 데 집중해야 하는데 중복 · 과도한 행정 업무를 교육청 행정 센터로 집중시키겠다”고 했다.

노 대표는 전북교육개혁위원회 공모한 민주진보교육감 후보 추대와 관련 “후보 등록과 검증 절차에 적극 참여하여 교육혁신을 위해 뜻을 모으겠다”는 입장을 밝혔다.

한편 전북 순창 출신인 노병섭 후보는 전주생명과학고에서 교직 생활을 시작으로 34년 6개월 교직 생활을 한 현장교사 출신, 전교조 활동 등을 통해 교육 현장의 목소리를 정책과 사회에 전달해 왔으며 현재 ‘전국교육자치혁신연대 상임대표’ ‘대학 무상화 평준화 전북운동본부 상임대표’ ‘윤석열 퇴진 전북운동본부 공동대표(전) 등 활동을 하고 있다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지