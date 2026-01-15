무주군, 소상공인이 살아야 지역도 산다

소상공인 대상 최대 3000만 원 보증 및 연 5% 이자 지원 경제적 자립과 경영 회복, 지역경제 활성화 기반 기대

무주군이 소상공인 보호정책에 힘을 쏟는다.

그들이 살아야 지역경제 역시 숨통이 트인다는 황인홍 군수의 평소 철학이 뒷밤됐다는 평가가 따른다

이를 위해 군은 19일부터 ‘소상공인 특례 보증·이차보전 사업’을 본격화한다.이 사업은 자금 조달에 어려움을 겪는 소상공인을 위해 최대 3000만 원 보증과 연 5%의 대출 이자를 지원한다.

사업추진을 위해 전북신용보증재단에 2억 원을 출연해 올해 총 20억 원 규모의 특례 보증과 대출 이자 지원을 진행할 계획이다.

지원 대상은 무주군 지역 내에 사업장을 두고 사업자 등록일 기준 3개월 이상 사업을 영위하고 있는 사업자로, 태양광 및 신용보증 제외 업종은 제외된다.

보증기간은 5년이며, 예산소진 시까지 전북신용보증재단 무주출장소에서 신청을 받는다. 특례 보증을 통해 대출을 실행한 소상공인은 이차보전 혜택도 받을 수 있다.

무주군과 협약을 맺은 금융기관을 통해 대출을 실행하면 대출금리 중 연 5%를 지원받을 수 있는 제도로 전북신용보증재단에서 보증서를 발급받은 후 신청하면 된다.

무주군과 협약을 맺은 금융기관은 NH농협, 전북은행, 무주반딧불신협, 설천신협, 무주안성신협, 무주새마을금고, 설천새마을금고 등 총 7곳이다.

무주군청 임채영 산업경제과장은 “특례 보증과 이차보전 사업이 무주지역 소상공인들의 경영 안정을 도모하는 동력이 되길 바란다”라며 “앞으로도 소상공인들의 경제적 자립과 경영 회복, 지역경제 활성화를 주도하는 정책을 발굴·실현할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

무주=김효종 기자

