李대통령, 21일 신년 기자회견…“대전환·대도약 주제”

청와대 이전 후 첫 회견…청와대 “국민과 적극 소통 만들어 낼 대전환의 빛"

이재명 대통령이 16일 청와대 상춘재에서 열린 정당 지도부 초청 오찬에서 발언하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령은 오는 21일 청와대 영빈관에서 신년 기자회견을 한다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 16일 브리핑을 통해 이같이 밝혔다.

집무실을 용산에서 청와대로 옮긴 뒤 여는 첫 공식 기자회견이다.

이 수석은 이번 회견의 슬로건은 ‘함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약’이며, 이 대통령은 2026년 대도약의 원년을 맞아 대전환을 위한 국정 구상을 소상히 밝힐 예정이라고 전했다.

이 수석은 이번 행사의 의미를 형상화하는 ‘키 비주얼’(Key visual·핵심장면)은 ‘국민과의 적극적인 소통을 만들어 낼 대전환의 빛’이라고 설명했다.

회견은 내외신 기자 약 160명이 참석한 가운데서 총 90분간 진행되며, 이 대통령은 민생경제, 외교·안보·국방, 사회·문화 등 3개 분야에서 기자들과 자유롭게 질의응답을 주고받을 예정이다.

이 수석은 “지난 기자회견 때와 마찬가지로 ‘약속 대련’은 없다. 대통령과 사회자가 (질문자를) 지목하는 방식으로 진행한다”고 설명했다.

특히 민생경제 및 사회·문화 분야에 대해서는 청년 전문 유튜버 2명을 영상으로 특별 초청해 질문 기회를 부여할 계획이라고 이 수석은 전했다.

서울=김준호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지